Vrána je blízko! Měl by být v sestavě prvního zápasu, říká trenér

Všechno nasvědčuje tomu, že Jakub Vrána zvládl zkoušku ve Washingtonu na výbornou! Podle slov trenéra by měla být připravena smlouva a český útočník by měl zasáhnout do dění hned v prvním utkání sezony.

Ještě včera vyšel na fanouškovském portálu Washingtonu Capitals článek s názvem „Poslední místo na soupisce pro první zápas připadne Jakubu Vránovi, nebo Ivanu Mirošničenkovi, nebo Andrewu Cristallovi“.

Zdá se, že tenhle závod vyhrál český útočník, který přišel jen na zkoušku.

Před pondělní uzávěrkou, kdy týmy NHL musí dokončit svou 23člennou soupisku pro první duel, učinil Washington několik zajímavých rozhodnutí. Díky nim se soupiska týmu pro zahajovací večer blíží k hotové věci.

Podle Tarika El-Bašíra z Monumental Sports Network by měl vítěz Stanley Cupu z roku 2018 Jakub Vrána podepsat smlouvu.

Jeho slova nepřímo potvrdil i trenér Spencer Carbery. Ten uvedl, že očekává, že Vrána bude na soupisce v době, kdy Washington zahájí základní část sezony v sobotu proti New Jersey. „Takové je očekávání, ale zatím není nic oficiálního, co se týče smlouvy a její registrace u ligy,“ řekl Carbery. „Ale čekáme, že se tak stane.“

Ve čtyřech předsezonních vystoupeních zaznamenal Vrána gól, asistenci a 11 střel na branku, což je po několika náročných ročnících v Detroitu a St. Louis dobrý počin. „Jeho rychlost je jeho největší předností,“ řekl Carbery minulý týden. „Dostává se do šancí, dělá pro to opravdu hodně. Má schopnost najít si prostor za obránci a vytvořit z toho útok.“

Andrew Cristall, s třemi body nejproduktivnější hráč přípravy, a Ivan Mirošničenko byli poslání zpět do svých týmů, Cristall do WHL do Kelowny, Rus na farmu.

