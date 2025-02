Vrána je měsíc bez zápasu. Příliš dlouho, ví dobře trenér

Washington Capitals se pohybuje na čele Východní konference, ale ne všichni hráči dostávají takový prostor na ledě, jaký by si přáli. Mezi těmi, kteří tráví většinu času jen jako zdraví náhradníci, je i český útočník Jakub Vrána. Naposledy hrál 6. ledna v Buffalu a od té doby sleduje zápasy jen z tribuny.

„Není to snadné rozhodování,“ přiznal kouč Spencer Carbery. „Rádi bychom kluky, co tolik nehrají, dostali do hry, ale okolnosti nám to zatím neumožnily.“

Carbery se snažil vysvětlit, proč Vrána nedostává šanci. Jedním z hlavních faktorů je zdraví týmu – obrana Washingtonu letos téměř netrpěla zraněními a ofenziva šlape. Navíc se v sestavě natrvalo usadil nováček Ethan Frank, který si svými výkony řekl o stabilní místo.

„Nejde o to, že bychom ho nechtěli nasadit, ale zatím jsme k tomu neměli důvod,“ řekl Carbery. „Díky tomu, že se nám vyhýbají zranění a tým podává dobré výkony, se pro Jakuba i další kluky prostě nenašlo místo.“

Vrána se v Capitals ocitl v nepříjemné situaci. Sedět na tribuně pár zápasů se dá zvládnout, ale když se absence protahuje na týdny, je to psychicky náročné.

„Když jste mimo sestavu 1, 2, 3 zápasy, dá se to zvládnout. Ale když je to takhle dlouhé, je to každý den mentální boj,“ přiznal Carbery. „Musím ale říct, že Jakub i ostatní kluci jsou profesionálové. Tvrdě pracují a připravují se na svůj moment.“

Carbery nechce říct, kdy přesně by mohl Vránu opět poslat do hry, ale ví, že ta chvíle může přijít nečekaně. Připomněl loňské play-off, kdy kvůli zraněním museli v prvním zápase proti Rangers nastoupit hráči, kteří v základní části téměř nehráli.

„Může to být Game 1 v Madison Square Garden, nebo třeba zápas číslo 54 proti Utahu. Nikdy nevíte. Důležité je být připravený a využít šanci, až přijde,“ dodal kouč.

