Vrána končí ve Washingtonu! Bez náhrady míří ke konkurenci

Český útočník Jakub Vrána před play off opouští rozjetý Washington, z tzv. waiver listu si ho stáhl trápící se Nashville. Pro Vránu půjde o čtvrté kariérní působiště v NHL.

Devětadvacetiletý křídelník většinu letošního ročníku proseděl na tribuně coby zdravý náhradník, příležitost dostal akorát ve 26 zápasech – prezentoval se v nich nicméně velmi slušnou produktivitou (sedmkrát skóroval, čtyřikrát asistoval).

Od Nového roku však ztratil důvěru trenérů úplně, od té doby zapsal pouze tři starty. Těsně před uzávěrkou přestupů se dokonce Capitals rozhodli Vránu odeslat na farmu, do AHL ale nakonec nemusí – z waiver listu si ho totiž vytáhl Nashville.

Pražský rodák tím sice ztratí naději na zisk svého druhého Stanleyova poháru, o které budou Capitals – aktuálně vedoucí tým Východní konference – usilovat, na druhou stranu by Vrána mohl u Predators dostat daleko víc herních příležitostí. Nashville se do play off nepodívá a řadu svých opor by mohl pustit konkurenci.

Nashville claims Jakub Vrana off waivers from Washington. — Chris Johnston (@reporterchris) March 6, 2025

Někdejší třináctce draftu po sezoně končí smlouva a potřebuje dokázat, že na NHL stále stačí. Připomeňme, že v minulosti působil také v St. Louis Blues a v Detroitu. U Predators bude jediným českým krajánkem, centr Ondřej Pavel totiž zatím působí pouze na jejich farmě.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+