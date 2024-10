Vrána musí vyčkat. Šanci v prvním duelu nakonec dostanou jiní

Přišel na zkoušku, zabodoval a vysloužil si šanci a novou smlouvu. Jakub Vrána se ve Washingtonu chytil a na konci tréninkového kempu trenér Spencer Carbery uvedl, že by neměl chybět v sestavě na první zápas sezony. Ale chybí…

Jediné neurčité rozhodnutí o sestavě, které přišlo do úvahy, bylo na levém křídle třetí lajny týmu. Sonny Milano a Jakub Vrána si v posledních několika trénincích rozdělili pozice. Ve čtvrtek však Carbery naznačil, že první šanci na obsazení této pozice dostane Milano.

„Sonny má u našeho trenérského štábu a u tohoto týmu velkou důvěru,“ řekl Carbery ve čtvrtek. „Má za sebou solidní sezonu. Myslím, že v play-off výkonnost trochu upadala, ale to se stalo hodně klukům. Ať už měl skvělou přípravu, nebo se do ní vracel pozvolna, je tu míra důvěry, že až se začne hrát, předvede to nejlepší, co umí.“

Po pomalém začátku sezony 2023/24 se Milano v březnu a dubnu dostalo do dobré formy. V těchto dvou měsících zaznamenal 12 bodů a kampaň zakončil s celkovým počtem 23 bodů. V přípravě se mu však nedařilo získat zpět tuto formu, což vedlo Carberyho ke kritice jeho výkonů po prvních dvou přípravných zápasech.

„Musí zapnout,“ řekl tehdy Carbery. „Vím, že máme ještě čas, je dva týdny před zahájením, ale rozhodně bude potřeba, aby se rychle dostal do svého plného herního módu.“

Vrána se mezitím v září postaral o rozruch a po nástupu do tréninkového kempu si vysloužil smlouvu na dobu určitou. Vrána, jehož Capitals draftovali v roce 2014 z celkového 13. místa, se do Washingtonu vrací po několika letech strávených v organizacích Detroitu Red Wings a St. Louis Blues.

„Měl skvělý přístup,“ řekl Carbery o Vránovi v pondělí. „Pracoval nesmírně tvrdě, měl dobrý tréninkový kemp. Jsem na něj pyšný a na to, jakým způsobem bojoval.“

Na základní sestavu to ale ještě nestačí.

