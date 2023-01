Vrána na farmě klesl mezi náhradníky! Na brzký návrat do NHL to nevypadá

Má se ve farmářské AHL rozehrávat, dostávat se do formy. Jenže Jakub Vrána místo toho poslední zápas Grand Rapids Griffins vynechal. Ačkoliv je zdravý, čistě z rozhodnutí trenéra záložního mančaftu detroitských Red Wings. Ten totiž před "oboucháváním" Vrány dal přednost nasazení třicetiletého centra Kylea Criscuoloa. Že jste jeho jméno nikdy neslyšeli? To nesvědčí o vašich hokejových znalostech, ale o bídě, v jaké se vítěz Stanley Cupu z roku 2018 nachází.

Vránu posadilo na tribunu takzvané "veteránské pravidlo".

Mančafty mohou v AHL nasadit do boje maximálně pět plejerů s více než 260 profesionálními starty (počítáno k začátku dané sezony). Criscuolovi musel někdo udělat místo a Černého Petra si vytáhl smolař Jakub.

Zatímco bezprostředně po přestupu do Detroitu se zdálo, že Vránova kariéra poletí vzhůru, nachází teď nové dno. Trable, které řešil v asistenčním programu při hráčské asociaci NHL, zcela otočily hokejovou dráhu pražského rodáka.

Každý Vránovi přeje především to, aby byly jeho potíže, ať už jakéhokoliv charakteru, minulostí. Aby byl fit, psychicky i fyzicky. Aby se mohl živit prací, kterou miluje. Tou s pukem a hokejkou, tou na bruslích.

Když nedávno přišly ze zámoří zprávy o tom, že opouští zmíněný program, možná kdekdo podlehl bezbřehému optimismu. Čekal, že Vrána okamžitě naskočí do NHL a bude sázet hattricky. Ale k tomu nejspíš přece jen vede klikatější cesta.

Vrána při kondičních startech na farmě nezáří, z ceněného kanonýra zbyl pouhý stín. Za šest zápasů má jednu asistenci, za účast na ledě – byť jde o statistiku už v jádru problematickou – posbíral šest mínusů.

Vrcholem zmaru bylo ono odeslání na tribunu kvůli hokejistovi, co v NHL nikdy neskóroval a odehrál jen 15 mačů.

Vrána nepochybně ještě prostor dostane. Dříme v něm ohromný potenciál. Jen to bude běh na delší trať, s nejistým výsledkem. "Bude to nějaký čas trvat. Snad dá svou hru do kupy," míní kouč Red Wings Derek Lalonde.

Tak držme palce.

