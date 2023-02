Vrána prolomil mlčení. Ani já nevím, co bude, přiznal

Asi žádné jméno českého hokejisty nebylo v poslední době skloňováno více než to Jakuba Vrány. Turbulentní sezona, kterou prožívá, poutá pozornost. Dlouho se k aktuálnímu dění však samotný hráč nevyjádřil. O víkendu ale pro The Athletic mlčení prolomil.

Jeho odpověď byla přitom v podstatě velmi smutná. O jeho budoucnosti v organizaci Red Wings se spekuluje čím dál více. Někteří zámořští novináři berou Vránův odchod jako hotovou věc, druzí neví. A co je horší, neví to ani sám hráč.

„Nemyslím si, že vím o své budoucnosti něco víc než vy,“ pokrčil rameny. „Lidé mohou spekulovat, jak chtějí, to tak je. Nakonec ale stejně záleží na těch pár lidech, kteří rozhodují. Můžete spekulovat od rána do večera, ale právo rozhodnout mají jiní.“

Ač je z Vránových slov cítit mírné zklamání z toho, že neví, na čem je, nemá žádnou potřebu se k Detroitu vyjadřovat jakkoliv špatně. Ba naopak.

„Upřímně, jsem hrdý na to, že jsem součástí této organizace,“ dodal. „Mít to logo na dresu, to zbožňuju. Kéž bych tu mohl hrát do konce kariéry. To se ale dívám příliš daleko. Musím jít den po dni, zbytek pak přijde. Nemám vliv na to, jak se rozhodnou jiní lidé, jsem jen hráč a chci hrát tady.“

Toto přání mu však zatím splněno nebude. Vrána stále působí na farmě, kde se po počátečních trablích vyhrál do velmi dobré formy. Bodoval v osmi z posledních devíti utkání, dohromady jeho bilance činí 17 zápasů a 11 bodů (6+5).

„Tvrdě makám, snažím se pomoct týmu,“ řekl k současnému působení. „Tenhle tým má velký potenciál, chceme do play off. Soustředím se jen na sebe, beru to den po dni.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+