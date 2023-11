Vrána (zase) sedí, vrací se staré výtky. Víte, co jsem za hráče? ptá se

Z jednoho mače byl stažen, další proseděl na tribuně. Jakub Vrána upadl, solidní produktivitě navzdory, u Bluesmanů ze St. Louis v nemilost. Proč? Důvodů je vícero, víceměně kopírují staré výtky z Detroitu, Washingtonu či národního týmu. Náročný kouč Craig Berube přezdívaný "Náčelník" mu vzkazuje: "Musí se zlepšit." K situaci se pro zámořský web The Athletic vyjádřil i sám český kanonýr.

Na ledě umí fantastické kejkle.

Když nabere rychlost, drze se prosmýkne mezi soupeři a už se řítí na gólmana. Oblafne ho kličkou, propálí golfákem nebo nachytá přesně umístěnou střelou zápěstím.

Když Vrána letí po kluzišti, mají zkrátka beci plné ruce práce.

Jenže se dokáže z ledové plochy také vytratit. Být neviditelný, působit jako stín. A to pak trenér pláče. Odchovanec pražských Letňan totiž nikdy nebyl zrovna pes obranář, aby matnější pasáže dokázal vyvážit precizní defenzívou.

Naopak, ve chvílích, kdy mu to nejde směrem dopředu, jeho nedostatky na vlastní polovině se ještě znásobí. Působí pak laxně.

A co ta zmíněná slušná produktivita? Má sice už tři body, ale dva z jedné partie. Jinak to byla opakovaně šeď.

"V poslední době nebyl moc vidět. Potřebujeme od něj víc, musí se zlepšit," klade mu na srdce Berube. "Musí makat," dodává. Jako byste slyšeli slova šéfů střídaček Red Wings, Capitals nebo české reprezentace.

Ty výtky se k Vránovi vrací jako bumerang.

A co on na to? "Pochopil jsem vzkaz," říká o svém posazení – nejprve na střídačku a pak na tribunu. "Trenéra respektuji, chápu, co ode mě očekává. Chci všem ukázat, že stojím o to být součástí tohohle mančaftu. Jsem tu šťastný."

Bere si Berubeho kritiku k srdci, zároveň ale nehodlá měnit své pojetí hokeje od samotných základů. Novináře Jeremyho Rutherforda se dotázal: "Když se vás zeptám, víte, jaký jsem hráč, co řeknete?" Odpověděl mu: "Dobrý bruslař s dobrou střelou."

A Vrána souhlasil.

Chtěl svým dotazem demonstrovat, v čem je silný, kde jsou jeho přednosti.

Poté opakovaně prohodil, že bude tvrdě dřít a bude se snažit nechat na ledě všechno. Ujistil Rutherforda, že ví, že defenzivní činnost je důležitá. Vždy ale dodal, že je podstatné také útočení.

Když mluvil o oblastech, kde se zlepšit, zaměřil se právě na ofenzívu. "Myslím si, že vždycky existuje prostor pro zlepšení. Že mohu lépe manévrovat s pukem, být na něm silnější, hrát v těch správných místech, to vše mohu zdokonalit."

Klíčové ovšem bude, aby opravdu ukázal 100% nasazení, kdykoliv skočí přes mantinel. A dřel při hře bez puku tak, aby už nemusel poslouchat dotazy na své bránění, které už se mu tak trochu zajídají.

Jak řekl "Náčelník", je to jen na něm. "Potřebujeme od něj vidět nějakou reakci, odpověď na to posazení." První šance přichází už v noci na čtvrtek. Snad ji Vrána čapne za pačesy.

