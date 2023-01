Vrána zůstává v organizaci Red Wings, nyní míří na farmu

Byl to pořádný šok, když Detroit umístil českého útočníka Jakuba Vránu na waiver listinu. Ostatní celky NHL si jej mohly stáhnout bez jakékoliv protihodnoty, nicméně vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018 zůstává v organizaci Red Wings.

Šestadvacetiletý rodák z Prahy byl na listině nechtěných do dvaceti hodin středoevropského času. Jelikož si jej nikdo nevzal pod svá křídla, nyní poputuje na farmu do Grand Rapids, kde už odehrál tři duely bez bodového zápisu.

Detroit spřádal s Vránou velké plány. Na konci října však vyšla zpráva, že rychlonohý útočník zamíří do asistenčního programu, který pomáhá hokejistům, kteří mají psychické a osobní problémy.

Když se Vrána na konci kalendářního roku 2022 z asistenčního programu vrátil, Red Wings jej poslali rozehrát na farmu. Následné umístění na waiver listinu ale bezesporu překvapilo.

Každopádně bude velmi zajímavé sledovat, kam až se Vránův příběh posune a jestli se stříbrný medailista z MS do osmnácti let 2014 v blízké době do nejlepší ligy světa vrátí.

Detroit Red Wings forward Jakub Vrána has cleared waivers. pic.twitter.com/r09zCIZBsE — Sportsnet (@Sportsnet) January 4, 2023

Share on Google+