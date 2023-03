Vránova divočina. Nejdřív pětadvacet stehů, pak dva góly

Pořádně divoký den má za sebou český útočník Jakub Vrána. Nová posila St. Louis zazářila v nevšedním utkání proti Minnesotě, nicméně v zápase měl kryt, který pokrýval celý obličej. Na ranním rozbruslení totiž došlo k menšímu incidentu.

Před utkáním šli Blues k tradičnímu rozbruslení, došlo i na nácvik přesilovek. Nicméně i přes to, že se nejede naplno, došlo ke zranění.

Jakub Vrána totiž z ničeho nic držel ručník u nosu, který krvácel. V obou nosních dírkách měl tampony, vše bylo nakonec zafačované a obvázané. Jak novináři ze zámoří poznamenali, bylo to přesně jedno z těch zranění, ve kterém hrály roli centimetry. Být to na obličeji jinde, byl by velký problém.

„I tak to byl škaredý řez,“ poodhalil detaily trenér Craig Berube. „Ale bude připraven, uvidíme, jak na tom bude. Bylo to takové nešťastné, na rozbruslení jsem to snad ještě neviděl.“

A co se vlastně stalo? „Byl tam boj u mantinelu, v podstatě jsem to ani neviděl. Jediné, co jsem pak postřehl, byla krev. Všude. Někomu vyletěla brusle a řízla ho na obličeji,“ dodal zkušený trenér.

Že by ale Vránovi pětadvacet stehů a plexisklo přes obličej bránilo ve výkonu? Ani omylem. Vrána vstřelil další dvě branky, obě z přesilovky.

První gól po drzém průniku, druhý po ráně z první. Na výhru to sice nestačilo, na umocnění pozitivního dojmu však ano.

Vrána má v prvních pěti zápasech v dresu Blues čtyři branky, což se nápadně podobá povedenému startu v dresu Red Wings. Český útočník rozhodně doufá, že toto angažmá dopadne o poznání lépe.

