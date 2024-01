Vránovi se nevěří. Blues povolali borce z pátého kola, který vládne střelcům

Pro Jakuba Vránu to nevypadá dobře. Pobyt na farmě se prodlužuje, a to i přes to, že je v prvním týmu St. Louis marodka. Mezery přišel vyplnit povolaný Adam Gaudette, který je nejproduktivnějším hráčem záložního tým a má za sebou velmi zajímavý příběh.

Gaudette se po více než roce a půl stráveném na farmě vrátil do NHL. Je odhodlaný využít svou šanci, moc dalších už přijít nemusí.

Sedmadvacetiletý útočník, který kdysi patřil k nejlepším talentům, už je ve své páté organizaci. Problémy hodil za hlavu a věří, že je mnohem lepším všestranným hráčem, než byl dříve.

"Jsem úplně jiný hráč, než jsem byl. Jsem nadšený, že to mohu předvést na nejvyšší úrovni," řekl Gaudette před zápasem proti Capitals, ve kterém odehrál devět minut. "Nejdůležitější věc, na kterou se soustředím, je moje hra dozadu. Opravdu jsem se soustředil na detaily."

Hru dopředu má totiž v měrku. Gaudette je s 24 góly v čele všech hráčů v AHL a s 36 body je na třetím místě v tabulce bodování, v dresu Springfield Thunderbirds je v tomto ohledu nejlepší.

Prozatímní trenér Blues Drew Bannister řekl, že doufá, že Gaudette dodá góly. K tomuto úkolu mohl povolat i Vránu, nicméně organizace se rozhodla jinak.

"Potřebujeme kluky, kteří chtějí více střílet než přihrávat, a to Adam přináší," řekl Bannister. "Hraje teď s velkým sebevědomím, takže si myslím, že je to pro nás dobrá příležitost, abychom ho zařadili do sestavy a zjistili, jestli s námi může mít úspěch."

Gaudette to měl vždy v sobě. Zazářil během tří vysokoškolských sezón na Northeastern, kde ve 116 zápasech nasbíral 142 bodů a v roce 2018 získal Hobey Baker Award jako nejlepší hráč univerzitní ligy. Začínal ve Vancouveru, který ho bral v pátém kole draftu 2015, pak byl vyměněn do Chicaga a následně do Ottawy, posléze podepsal smlouvu s Torontem a byl vyměněn do St. Louis.

"Líbí se mi, jak na tom teď jsem," řekl Gaudette. "Myslím, že jsem udělal spoustu dobrých věcí, pracoval jsem s trenéry ve Springfieldu a celkově rozvíjím svou hru. Jsem prostě šťastný, že jsem zpátky."

