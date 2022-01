Vránův návrat se blíží! Připojil se k týmu na výjezdu

Jakub Vrána měl patřit k elitním útočníkům nově budovaných Red Wings. Všechny plány ale zhatilo zranění ramena, které si žádá dlouhou rekonvalescenci. Ta se ale pomalu blíží ke konci, Vrána už totiž cestoval s týmem.

Nebude to ale tak lehké, jak by se mohlo zdát.

Vrána se sice připojil ke svým spoluhráčům na výjezdu po západním pobřeží, nicméně jeho návrat do sestavy se nijak urychlit nedá.

Je to ale další krok k úspěšnému návratu, navíc připočtěme i fakt, že Vrána se svými kumpány alespoň bruslí a tmelí týmového ducha.

„Co se termínu návratu týče, nejsem o nic chytřejší, než jsem byl ihned po té operaci. To znamená návrat po teď už zrušené olympijské pauze. Jinými slovy, bavíme se o půlce až konci února,“ potvrdil trenér Red Wings Jeff Blashill.

Fanoušci pochopitelně doufají, že by to mohlo být i dříve. „Jediný, kdo nám dřívější návrat může potvrdit, je doktor. Ale o tom jsme se s ním ještě nebavili,“ krotí emoce kouč.

Jak Blashill dodal, Vrána zatím pouze udržuje fyzičku a bruslí spolu s dalším marodem Troyem Stecherem. Hokejku sice drží bez bolesti a s pukem si hrát může, avšak třeba na přihrávky to ještě není.

„Už nějakou dobu s námi bruslí. Je fajn, že se k nám připojil a cestuje s námi, ale ještě to pár týdnů potrvá. Jak jsem řekl, rozhodující slovo bude mít doktor, který ho operoval,“ dodal Blashill.

Na Vránův comeback do sestavy se těší nejen fanoušci, ale i trenérský štáb.

Český útočník totiž určitě patří do prvních dvou útoků, přičemž v sobě má něco, co dokáže rozhodovat zápasy. Moc dobře to ví i Blashill.

„Je to vynikající střelec. Má to v sobě – a to rozhoduje zápasy,“ vysvětloval. „Nedávno jsem se díval na zápas Kings proti Predators. Nashville toho moc neměl, ale pak rozhodl jednou střelou Forsberg z přesilovky. To je úděl střelců. Někdy přikloní zápas na vaši stranu, i když si to zrovna nezasloužíte.“

Své schopnosti stihnul Detroitu Vrána ukázat už v minulé sezoně, kdy po výměně z Washingtonu skóroval osmkrát v jedenácti zápasech, navíc průměroval bod na utkání.

