Vrátí se Kane v barvách Red Wings? Prý to moc nevypadá

Patrick Kane by asi neměl problém vrátit se v příští sezoně do Detroitu, ale ani on, ani generální manažer Steve Yzerman nezněli v tomto ohledu optimisticky.

"Byl to skvělý rok," řekl Kane. "Byla to zábava být Red Wing a být v této organizaci. Určitě mi zůstanou vzpomínky na celý život."

Yzerman také zněl jako někdo, kdo spíše bilancuje nad Kaneovým působením v Detroitu. "Patrick byl skvělý," dodal. "Je jako kouzelník s pukem – jeho dovednosti, jeho cit, jeho klid ve vypjatých situacích a v nebezpečných prostorech… Skvělý.“

Také trenér Detroitu Derek Lalonde mluvil o Kaneovi v minulém čase. "Bude těžké ho nahradit, protože je výjimečný," řekl Lalonde. "Nejen to, co nám dal na ledě, ale i to, co přinesl v kabině."

Kane nasbíral 47 bodů v 50 zápasech poté, co na konci listopadu podepsal s Red Wings roční smlouvu na 2,75 milionu dolarů po operaci kyčelního kloubu. V podstatě přinesl vše, co přinést měl.

Bude se pokračovat? Vypadá to, že spíše ne. Vzhledem k tomu, že v létě čeká Detroit rozhodnutí o šesti nechráněných volných hráčích, bude jeho soupiska téměř jistě vypadat jinak.

"Vpředu máme čtyři hráče (útočníky Kanea, Davida Perrona, Daniela Spronga a Christiana Fischera)," osvětlil Yzerman. „Vzadu je bez smlouvy obránce Shayne Gostisbehere a v brance James Reimer. Řekl jsem jim, že mám zájem je všechny přivést zpět, ale musíme podepsat několik omezených volných hráčů, především Lucase Raymonda a Moritze Seidera. To bude mít na strop značný dopad.“

Kane řekl, že je ochoten počkat, co přinese trh s volnými hráči během mimosezónního období. Už loni se rozhodl vzdát statusu legendy jednoho klubu, může si tak nyní vybrat klub dle svého gusta.

„Promluvím si se svým agentem, tak nějak si všechno projdeme a uvidíme, co má smysl,“ nechtěl odkrývat karty.

Mnozí fanoušci by si jistě přáli, aby zamířil zpět domů. A třeba překonal v historické tabulce Stana Mikitu v počtu bodů.

