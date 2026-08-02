Vrátí se Quebec? Chybí miliardář, který zatáhne účet, vzkazuje NHL

2. srpna 9:00David Zlomek
Sny o návratu slavné značky Quebec Nordiques na mapu NHL dostaly nový impuls, ale zároveň i studenou sprchu. Zástupce komisaře NHL Bill Daly v podcastu The Eye Test Podcast potvrdil, že liga má o návrat do hokejem poblázněného města nadále zájem. Háček je však po deseti letech stále stejný: na stolu neležela nabídka od investora, který by byl ochotný zaplatit vstupní částku a garantovat dlouhodobý provoz klubu.
„Myslím, že největším problémem, kterému v případě Quebec City čelíme, je fakt, že jsme dosud neidentifikovali majitele, který by byl ochotný zaplatit cenovku za umístění týmu do města, nebo by byl ochotný organizaci v Quebecu dlouhodobě provozovat,“ prohlásil Bill Daly.
Vedení soutěže přitom s kanadským městem vyjednává téměř celé desetiletí. Paradoxem zůstává, že průzkum trhu v Quebecu začínal ve stejné době jako v Las Vegas. Zatímco Golden Knights už jsou v lize naprosto zavedeným jménem a slaví úspěchy, v Quebecu dál zůstává jen prázdná touha.
Přitom zázemí je připraveno perfektně. Hladoví fanoušci i moderní hala Videotron Centre pro 18 259 diváků čekají na restart slavné značky. Při vyjednávání se navíc často skloňuje propad kanadského dolaru vůči americkému, což ekonomiku kanadských klubů komplikuje. Daly ale odmítá, že by právě kurz měny byl zásadní stopkou.
„Představuje to určité komplikace? Určitě ano, o tom není pochyb. Myslím si ale, že stav hokeje v Kanadě i ve všech našich sedmi tamních městech je silný a nadále sílí. Takže to nevnímám jako nepřekonatelnou překážku, i když provozovat klub na jakémkoliv trhu přináší své výzvy,“ vysvětlil Daly.
Quebec Nordiques bavili NHL v letech 1979 až 1995. Problémy s ekonomikou, slabší infrastrukturou a majetkovou nestabilitou ale nakonec vyústily v prodej, přesun do Denveru a přejmenování na Colorado Avalanche.