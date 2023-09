Vše kolem se mění, my zůstáváme. Josi a Forsberg jsou jistotami

Jestli se některý tým vydává jiným směrem a mění zavedené pořádky, je jím Nashville. Na jeho soupisce uvidíme spoustu nových hráčů, to vše pod vedením nového GM Barryho Trotze. Nicméně na tom, na koho jsou upřeny všechny pohledy, se nic nemění. Dvojice Roman Josi a Filip Forsberg jsou prostě jistotami.

Ty však na konci minulé sezony zmizely, oba borci totiž kvůli zranění vypadli. Oba se zotavovali z otřesu mozku.

Teď jsou však zpět, připraveni k pomoci k jasnému úkolu. Predators budou pod vedením nového trenéra Andrewa Brunetta usilovat o návrat do play off poté, co v něm v minulé sezoně poprvé po devíti letech chyběli.

To, že na konci sezony zmíněná dvojice nehrála, mělo svůj důvod. Nashville neměl důvod riskovat a hráče přetěžovat. Zvlášť Forsberg, který míří do své dvanácté sezony, byl několikrát blízko návratu, ale prostě se necítil dobře.

"Člověk se snaží dělat všechno pro to, aby se vrátil, ale někdy to nejde," řekl Forsberg. "Než jsem se dal dohromady, trvalo to. Řádově měsíce. Jakmile jsem se ale vrátil na led, byl to jiný pocit, od té doby to jde jen dobrým směrem."

Preds byli v minulé sezóně před uzávěrkou přestupů velkými prodejci, když poslali obránce Mattiase Ekholma do Edmontonu, stejně jako útočníky Nina Niederreitera do Winnipegu, Tannera Jeannota do Tampy Bay a Mikaela Granlunda do Pittsburghu. V červnu pak Predators vyměnili útočníka Ryana Johansena do Dallasu a vykoupili zbývající tři roky smlouvy útočníka Matta Duchenea.

Nový generální manažer Predators Barry Trotz však místo toho, aby vsadil vše na kartu mládí, podepsal tři veterány.

"Nemůžete jen tak hodit na led partu 23letých kluků a doufat, že to bude fungovat," chápe to Forsberg. "Na to je tahle liga příliš tvrdá. Ale myslím si, že tady dáváme mladým klukům příležitost bojovat o místa a zároveň přivádíme kluky jako O'Reilly, Schenn, Nyquist, kteří se v minulosti osvědčili jako vítězové a lídři svých týmů. Když je přidáme k už tak pevnému jádru, které máme, tak bych řekl, že je to perfektní kombinace.“

