Vše zahlazeno? Ani omylem! Talent Blue Jackets chce pořád pryč, volá třeba Toronto

25. října 14:00David Zlomek
Zdá se, že na trhu NHL se začíná zvedat zájem o Jegora Činakova, útočníka, který byl v roce 2020 draftován Columbusem Blue Jackets v prvním kole. Čtyřiadvacetiletý Rus se už po loňské sezoně netajil tím, že by rád změnil působiště, a teď se podle informací Pierra LeBruna kolem něj skutečně rozjíždí jednání.
„Na Činakova přichází stále více telefonátů,“ uvedl LeBrun v pořadu Insider Trading. „Požádal o výměnu už po minulé sezoně, protože byl ke konci ročníku většinou mimo sestavu, i když Columbus sahal po play off. Letos nastoupil jen do tří zápasů, všechny odehrál ve čtvrté formaci.“
Podle LeBruna patří mezi zájemce několik týmů z Atlantické divize, mimo jiné Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Buffalo Sabres a také Calgary Flames.
„Na jeho prvním utkání v této sezoně proti Coloradu bylo 26 skautů z různých klubů,“ dodal LeBrun. „Toronto hledá ofenzivní posilu. A není jediné, kdo se o něj zajímá.“
Vedení Columbusu ale podle informací nechce reagovat unáhleně. „Blue Jackets nemají v plánu hráče jen tak pustit. Chtějí na oplátku platné hráče, ne sbírku draftových voleb,“ vysvětlil LeBrun. „Navíc jsou od jediného zranění v top devítce daleko od situace, kdy by Chinachova znovu potřebovali. Takže to rozhodně není hotová věc.“
Statistiky však ukazují, že jeho jméno stále má váhu. V této sezoně má sice zatím jen jednu asistenci ze tří zápasů, ale v minulém ročníku nasbíral 7 gólů a 15 bodů ve 30 duelech, rok předtím dokonce 16 branek a 29 bodů v 53 utkáních.
Smlouvu má platnou do konce sezony s platovým stropem 2,1 milionu dolarů a po jejím vypršení se stane chráněným volným hráčem (RFA).
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.