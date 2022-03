Všechno jinak! Dallas nepočítá s odchodem Klingberga

Ještě před pár týdny to vypadalo, že možnost výprodeje je v Dallasu naprosto reálná. Měl odcházet Joe Pavelski, John Klingberg i jeden z gólmanů. Všechno je ale jinak! Prvně jmenovaný podepsal novou smlouvu, gólmani zůstanou všichni tři a švédský bek (pokud nepřijde velká nabídka) jakbysmet!

Joe Pavelski měl být terčem hned několika uchazečů o Stanley Cup. V ofenzivě stále platný, navíc nabitý zkušenostmi. Obě strany se ale dohodly na ročním prodloužení spolupráce.

Stěhovat by se neměl ani John Klingberg. Ten už před pár měsíci požádal o výměnu, nicméně stále se nic neděje a nevypadá to, že by mělo. A to i přes to, že v létě může odejít úplně bez náhrady, končí mu totiž smlouva.

„Aby bylo jasno, nevolám zbytku ligy a nenabízím ho,“ vysvětloval svůj postoj generální manažer Stars Jim Nill. „Pokud mě někdo svou nabídkou ohromí, budu jednat. Našim cílem je ale play off, které je pro organizaci velmi důležité. A John je velkou částí tohoto plánu.“

Jinými slovy, pokud nemáte opravdu co nabídnout, ani to u Nilla nezkoušejte. Následuje tak trend posledních let, kdy si týmy ponechávaly hvězdné beky i přes následné letní loučení. Vzpomeňte si na Alexe Pietrangela či Dougieho Hamiltona.

Faktorem je rozhodně i to, že nejvytěžovanější bek Dallasu Miro Heiskanen je už týden mimo hru kvůli mononukleóze.

A gólmani? Všichni věděli, že jich Stars mají až moc. Situaci ale mění Anton Chudobin, respektive jeho dlouho trvající rekonvalescence z operace, kterou prošel tento týden a která mu ukončila sezonu.

O play off tak nadále bude bojovat dvojice Braden Holtby – Jake Oettinger.

„O Bradena jsem nechtěl přijít, to tvrdila spíše média. Lidé to viděli tak, že máme gólmana navíc, čekali výměnu. Pokud ale nepřijde velká nabídka, nemá cenu gólmany prodávat. Právě kvůli situacím, jako nastala teď,“ zakončil Nill.

