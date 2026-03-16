Všechno si musím zasloužit, hlásí hvězdička Hagens. Cesta do Bostonu vede přes farmu

26. března 12:00David Zlomek
James Hagens, sedmička loňského draftu a jeden z největších příslibů organizace Boston Bruins, na nic nečekal. Poté, co jeho Boston College v pátek smolně vypadla z univerzitního turnaje, podepsal devatenáctiletý útočník zkušební kontrakt v Providence a už má za sebou první tréninky i debut.
„Bylo to vážně vzrušující, mít svůj první profi trénink. Je to něco, na co v životě nezapomenu,“ neskrýval nadšení Hagens, který po jeho skončení zůstal na ledě jako úplně poslední hráč. Pro rodáka z Long Islandu začíná nová kapitola bleskově, už ve středu si totiž odbyl premiéru v AHL proti Springfieldu.
„Miluju to nastavení, že vám nikdo nic nedá a všechno si musíte vybojovat. Chci prostě dostat šanci a ukázat se. Makáte na tom celý život, takže mít tuhle příležitost je pro mě vážně speciální,“ dodal mladík, který v letošní sezoně ovládl produktivitu Eagles se 47 body ve 34 zápasech.
Hagensův příchod vyvolal vlnu zájmu i v hlavním týmu Bruins. Ozval se mu dokonce i hvězdný obránce Charlie McAvoy, který si v roce 2017 prošel podobným scénářem, kdy po pár zápasech na farmě naskočil rovnou do prvního kola play-off NHL. „Poslal mi moc hezkou zprávu. To, že mi napsal zrovna on, pro mě hrozně moc znamená,“ přiznal Hagens.
I když se od Hagense v budoucnu čeká role elitního centra, začátek na levém křídle v AHL mu má usnadnit přechod mezi dospělé. Trenér Bostonu Marco Sturm neskrýval své nadšení z toho, že se klubový klenot konečně zapojil do systému. „Jsem za něj vážně šťastný. V téhle lize to bude milovat a bude to pro něj skvělá zkušenost stát se profíkem. Ukazuje to, že nás v dlouhodobém měřítku čeká zářivá budoucnost a tohle je jen první krůček,“ uvedl Sturm.
Pro fanoušky Bruins je to jasný signál. Hagens je oficiálně v systému a pokud se mu v Providence bude dařit, cesta do NHL může být v případě zranění opor v play-off velmi krátká. Jak sám Hagens uzavřel: „Dostávám tady šanci a je jen na mně, abych z ní vytěžil maximum.“