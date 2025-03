Všechno špatně. Boston se topí v krizi a poprvé po devíti letech nepostoupí do play off

Noviny ještě ze setrvačnosti píšou o boji o play off, ale reálně už je postup v rovině čiré teorie. Boston ztrácel půdu pod nohama už v únoru, kdy vyhrál jen dva ze sedmi zápasů, od uzávěrky přestupů se úplně sesypal. Nedělní prohra s Los Angeles byla šestá v řadě.

Co je horší, nejde o těsné porážky, na současné poměry jsou to pěkné dardy (3:6, 2:6, 2:3p, 1:5, 1:3, 2:7). Dohromady třicet gólů v šesti utkáních. Jeremy Swayman (na snímku) inkasoval v neděli sedmkrát z 23 střel. Popáté za sebou dostal čtyři nebo víc gólů za večer. „Ne každý byl jeho chybou, ale pár jich mít měl,“ píše Boston Herald.

Pokud Swayman před sezónou štval fanoušky zdlouhavou tahanicí o peníze, pak rozhodně neudělal nic pro to, aby své nároky obhájil. Tenhle rok spláchnout, škrtnout, zapomenout. Zpochybňovaný Korpisalo má zhruba stejné procento úspěšnosti, lepší gólový průměr a dokonce i lepší poměr vyhraných a prohraných zápasů.

„Chci tomuhle týmu dávat šanci na vítězství každou noc, což se mi poslední dva duely nepodařilo,“ naznačil Swayman, že má navíc krátkou paměť. „Musím na tom pracovat. Nevzdávám se. Hodně těmhle klukům dlužím. Dlužím zatraceně mnoha lidem mnohem víc...“

Hráči v poli se taky nemají čím pochlubit. Bruins počtvrté ze sedmi utkání dali do kupy dvacet nebo méně střel. Včera třináct, včetně jediného pokusu ve třetí třetině. Třeba s Tampou byl poměr 38:12 pro soupeře. Po tomhle všem trenér ještě stáhnul za stavu 2:4 brankáře, aby daroval Bleskům další dva góly.

„Necháváme se příliš snadno přehrávat. V téhle lize musíte vyhrávat souboje, držet se na puku, bojovat v rozích. Nedokážeme se dostat ani z vlastní třetiny,“ zlobil se Nikita Zadorov, který působí s +14 body v mužstvu jako zjevení. Druhý Koepke má +5, zbytek týmu se topí v minusech.

Vyhasíná i sopka jménem Pastrňák. Pokud se rodák z Havířova po novém roce zvedl, vrátil do TOP TEN bodování a útočil na svou třetí stobodovou sezónu v řadě, aktuálně se na každý bod nadře. V tuctu březnových zápasů skóroval jen třikrát, v posledních pěti utkáních zapsal pouze dvě asistence (0+2).

Boston už je na východě čtvrtý od konce, sedmý ve své divizi. Ztrácí dost bodů a má odehráno o 2-3 zápasy víc než konkurence, která je nadto početná. Muselo by totálně selhat pět týmů a Bruins všechno vyjít, aby z toho nebyl první nepostup do play off od roku 2016.

Boston čeká zajímavé léto.

Když loni podepsal Elias Lindholm sedmiletou smlouvu na 54,25 mil. dolarů, bylo každému jasné, že za pár let se tenhle chlap nebude vyplácet. Jenomže on se nevyplácí už teď. Brada Marchanda Don Sweeney zaplatit nechtěl. Prý to není v souladu s „DNA klubu“. V létě mu nezbude než lovit drahé posily na volném trhu. Už kvůli Pastovi doufejme, že nevymyslí další provar jako s Eliasem Lindholmem.

