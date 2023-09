Všechny oči na Bedarda? Kapitán chci být já, hlásí Jones

Adrian Aucoin, Martin Lapointe, Jonathan Toews a Connor Bedard? Obecně se předpokládá, že seznam kapitánů Chicaga Blackhawks se rozšíří o jméno supertalentovaného Kanaďana. Ne tak zhurta, naznačuje ale obránce Seth Jones. Céčko na dresu chce on.

"Vždycky jsem chtěl být kapitánem," řekl Jones. "Učil jsem se od skvělých lírů – Shea Webera, Nicka Foligna, Jonathana Toewse. Hrál jsem s těmi nejlepšími kapitány, které jsme kdy viděli. Moc jsem se toho naučil."

Jonathan Toews byl kapitánem Chicaga od 18. července 2008 do 13. dubna letošního roku, kdy Blackhawks oznámili, že s Toewsem, který se po sezoně stal nechráněným volným hráčem, znovu nepodepíší smlouvu.

"Chápu, jak na tom organizace je," dodal Jones. "Soustředím se na to, abych hrál svou hru a vedl kabinu, ať už mám na dresu céčko, áčko nebo nic. Nemyslím si, že by se na tom mělo cokoliv měnit.“

"Jonathan to v posledních letech v šatně vždycky říkal: Každý tu má hlas, každý se může ozvat a říct, co chce. Nemělo by to být jen čtyři nebo pět kluků, kteří jsou schopni mluvit,“ vrátil se Jones ještě k minulému kapitánovi. „Když je vám osmnáct, měli byste mít možnost říct svůj názor. Takže jsem si to opravdu vzal k srdci."

Jak ale sám zmínil, kromě Toewse měl přímo před očima další velké hokejové persony.

"Weber, když jsem byl draftován, byl v podstatě na vrcholu kariéry," vzpomíná Jones. "Moc nemluvil, ale na ledě šel příkladem. Vždycky dělal drobnosti, blokoval střely, věci, které by měl obránce dělat. Když jsme nehráli dobře, dokázal se vyhecovat. Měl temperament, ale vždycky plynul z dobrých věcí. Nebylo to tak, že by si na nás vybíjel svou frustraci. Jako kapitán nebo vůdce něco takového potřebujete."

O tom, kdo bude další kapitán Blackhawks, se bude ještě rozhodovat. Klidně se však může stát, že půjde tým v přestavbě do sezony bez borce s céčkem na dresu.

Share on Google+