Všestranný centr pro Montreal? Canadiens chtějí vítěze Conn Smythe Trophy, cenovku znají

30. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Jen čtyři vítězství z posledních deseti zápasů? Ano, montrealští Habs už přicházejí o auru příjemného překvapení startu NHL a poznávají, jak tvrdá umí být realita v zámořské profilize. Ofenzívu postihl výpadek hned několika důležitých borců, dlouhodobě jsou mimo hru Alex Newhook, Kirby Dach i Patrik Laine. A Alex Texier je sice vyhlášený dříč, co umí přidat i nadstavbu, ale útočné šiky potřebují výraznější vzpruhu. Středního forvarda, v jehož silách by bylo zastoupit Dacha či Newhooka. A třeba nabídnout i něco navíc. Ryana O'Reillyho.
O'Reilly, šampion z roku 2019, kdy dirigoval cestu St. Louis Blues za prvním pohárem tak výrazně, že si vysloužil i cenu pro nejužitečnějšího hráče play-off, je oblíbeným tématem telefonátů mezi generálními manažery.
Když si k jeho zkušenostem, univerzálnosti, vůdcovství i obstojné produktivitě přimyslíte i tuze vstřícnou stropovou zátěž (4,5 milionu dolarů), těžko se budete divit... Hodně se mluvilo o Kanaďanově přestupu už zkraje roku, jenže do Nashvillu nepřiletěla dostatečně lákavá nabídka.
A vzhledem k tomu, v jaké bídě se Preds nacházejí, GM Barrymu Trotzovi se i na podzim opět štosují zájemci na čtyřiatřicetiletého mazáka. A podle TSN k nim patří i Montreal. Z výše popsaných, výsostně logických důvodů. Televizní stanice zároveň uvádí protihodnotu, s jakou Canadiens musí počítat...
Trotz si prý představuje jako adekvátní odstupné první kolo v draftu a vysoce talentovaného mladého hráče. Žádné béčko, ale jednu z předních nadějí, které má potenciální zájemce ve svém systému.
Habs mají vícero zajímavých talentů, ale jen málokterého z nich by patrně byl ochotný GM Kent Hughes pustit.
Jak se zamýšlejí v The Hockey News, ani O'Reilly není takový plejer, kvůli kterému by Hughes obětoval Jacoba Fowlera. Dost možná budoucí montrealskou gólmanskou jedničku. Nedotknutelní jsou i další, třeba David Reinbacher.
A tak je výsledkem úvahy Kaiden Guhle. Borec, kterého samozřejmě už nelze počítat mezi prospekty, je to hotový hráč, podepsaný za velmi přijatelné peníze (5,5 milionu dolarů ročně). Jenže je tu jedno velké ale.
Guhle bývá často zraněný. A je otázkou, zda by jeho znamenité hokejové kvality dokázaly v Trotzových očích převážit popsanou zdravotní kartu. Pro Montreal je třiadvacetiletý bek postradatelný, opírá se o Noaha Dobsona, Lanea Hutsona či čerstvě prodlouženého Mikea Mathesona.
Dával by vám takový trejd smysl? Pro obě strany? Nereálně to nepůsobí...
