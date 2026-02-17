Všichni čtvrtfinalisté jsou známi, Švédsko vyřadilo Lotyše

17. února 23:51Marek Hedbávný
Posledním čtvrtfinalistou olympijského turnaje se podle očekávání stalo Švédsko – v předkole vyřadilo Lotyše a ve středu jej čeká úřadující mistr světa Spojené státy americké.
Zázrak z mistrovství světa v Rize 2023 se nezopakoval, tentokrát už – mnohdy přespříliš bohorovní – Švédové bojovníky z Lotyšska nepodcenili. K postupu z prvního kola play off vykročili už v úvodních dvanácti minutách, kdy odskočili do dvoubrankového trháku. Trefil se i kapitán Gabriel Landeskog.
Ve zbytku utkání Švédsko vybudovaný náskok zkušeně hlídalo, nenechalo houževnatého soupeře dotáhnout se na méně než dva góly a vedení postupně navyšovalo. Zatímco Lotyši v Miláně končí celkově desátí, Tre kronor na olympijském turnaji pokračují a ve středečním čtvrtfinále vyzvou favorizované USA.
ŠVÉDSKO – LOTYŠSKO 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 11. Kempe (Eriksson Ek, Nylander), 12. Landeskog (Raymond, Zibanejad), 28. Forsberg (Karlsson, Broberg), 46. Zibanejad (Raymond, Landeskog), 54. Nylander (Raymond, Dahlin) – 31. Tralmaks (Šmits, Blugers).
Rozhodčí: Dwyer (Kanada), MacFarlane – Murray (oba USA), Hynek (Česko).
Vyloučení: 3:2.
Bez využití.
Střely na branku: 28:21.
Diváci: 11 008.
Švédsko: Markström – Hedman, Ekman-Larsson, Forsling, Dahlin, Karlsson, Broberg, H. Lindholm – Nylander, Kempe, Eriksson Ek – Zibanejad, Landeskog, Raymond – Rakell, Pettersson, Forsberg – Holmberg, E. Lindholm, Wennberg. Trenér: Hallam.
Lotyšsko: Merzļikins – Rubins, Balinskis, Zile, Freibergs, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Blugers – Vilmanis, Ločmelis, Krastenbergs – Egle, Ravinskis, Daugavinš – Batna, Dzierkals, Rihards Bukarts – Roberts Bukarts. Trenér: Vitolinš.
Středa 18. února – čtvrtfinále:
12:10 Slovensko – Německo (Santa Giulia)
16:40 Kanada – Česko (Santa Giulia)
18:10 Finsko – Švýcarsko (Milano Rho)
21:10 USA – Švédsko (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
