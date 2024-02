Všichni jsou natěšení, Devils vyhlíží Stadium Series

Již za necelé dva týdny se NHL přesune pod širé nebe, kde se netradičně odehrají hned dva duely. Jedním z celků, kteří se letos venkovního utkání účastní, jsou New Jersey Devils. Jak se na duel těší největší hvězdy Ďáblů?

Již v loňském roce NHL oznámila, že Stadium Series letos přinese dvojitou dávku zábavy, jelikož na diváky čekají hned dva duely. 17. února se proti sobě postaví hokejisté New Jersey a Philadelphie, o den později se uskuteční newyorské derby mezi Rangers a Islanders.

Poprvé v historii NHL zavítá do MetLife Stadium, který se nachází ve městě East Rutherford a je domovem amerických fotbalových týmů New York Jets a New York Giants.

Pro Devils se bude jednat o druhé představení v utkání pod širým nebem, to první si odbyli v roce 2014, když na Yankee Stadium padli s Rangers poměrem 3:7. Všichni hráči už nyní vyhlíží zápas proti Flyers.

„Nikdy v životě jsem nehrál zápas pod širým nebem. Když jsem byl malý, bruslil jsem na venkovních kluzištích ve Švýcarsku, ale to se s tím nedá srovnat. V pozadí byly možná hory, ale ne 60 000 lidí, před kterými jste hráli. Všichni jsou z toho natěšení. Je to jeden z těch momentů, které si chcete opravdu užít, ale zároveň chcete vyhrát hokejový zápas,“ popsal Timo Meier, který v Devils působí od února loňského roku.

Devils a Flyers mají za sebou v probíhajícím ročníku už dva vzájemné souboje, oba dospěly do prodloužení a pokaždé slavil jiný celek. Zároveň se jedná o soupeře, kteří proti sobě bojují o místenku do vyřazovacích bojů.

New Jersey má před Stadium Series v plánu ještě pět zápasů a na třetí místo v Metropolitní divizi ztrácí na Philadelphii pět bodů. Na druhou divokou kartu do play off z Východní konference, kterou drží Detroit, ztrácí rovněž pět bodů.

„Právě teď jsme v zábavném závodě, abychom se na místa zaručující play off dostali a Philly letos hraje opravdu dobře,“ vzkázal Jesper Bratt. „Je to tvrdě pracující, sehraný tým a bude to pro nás velký zápas. V sázce je hodně a v takovém venkovním zápase, kdy hrajeme důležitý zápas, to nemůže být lepší.“

Nico Hischier je v organizaci New Jersey Devils od roku 2017, od té doby celek z Východní konference čtyřikrát chyběl v bojích o Stanley Cup. Minulý rok se Devils poprvé od roku 2018 do play off probojovali a rovnou postoupili do druhého kola, kde nestačili na Carolinu.

„Nedostat se do play off by bylo velkým zklamáním, protože od té doby, co jsem tady, jsme už v play off hodněkrát chyběli. Za šest let jsem se do play off dostal jen dvakrát, takže vím, jaké to je, a chci v něm letos být. Loňský rok byl tak dobrý, že cokoliv, co se nepovede, bude zklamáním, protože loni jsme opravdu ukázali, že jsme dobrý tým,“ zhodnotil kapitán Nico Hischier.

Share on Google+