Všichni jsou zvědaví! Buffalo povolalo jedničku draftu

Když se Owen Power loni stal jedničkou draftu, tak nějak se předpokládalo, že ještě jednu sezonu stráví na univerzitě. Tak se také stalo a Buffalo mu v tom nijak nebránilo. V týdnu však Powerovi sezona skončila, a tak se obě strany dohodly, že ještě letos zkusí NHL. Debut by měl přijít příští týden.

Všechno se zastřešilo podepsáním vstupního kontraktu. Ten Power podepsal v pátek a už dnes by se měl připojit k týmu.

Plán je podle generálního manažera Kevyna Adamse jasný. Dnes se devatenáctiletý obránce k týmu připojí, nedělní zápas proti Tampě Bay zhlédne jenom z tribuny a do ligového dění naskočí v úterý proti Torontu.

„V příštích dvou, třech dnech se s Owenem a trenéry pobavíme a ujistíme ho, že ho postavíme do pozice, ve které může předvádět nejlepší výkony, a zároveň mu pomůžeme rozkoukat se na největší scéně,“ dodal Adams.

Power si svůj cíl v univerzitní lize nesplnil, jelikož se mu šampionát nepodařilo ovládnout. Co se nepodařilo týmu, zvládl on sám. Dohromady totiž během dvou sezon stihl 59 utkání a v nich 48 bodů. Parádní bilance!

Ač je mu teprve devatenáct, zažil toho v posledních měsících opravdu spoustu. Kromě působení na univerzitě v Michiganu reprezentoval barvy Kanady na loňském mistrovství světa, odkud má zlato, a také na letošní olympiádě. Pochopitelně hrál také na mistrovství světa juniorů, které však kvůli koronaviru nebylo dohráno.

„Byl to pro něj skvělý rok, co se rozvoje týče, protože bez ohledu na to, jak je talentovaný, je to pořád mladý hráč, který se stále musí zlepšovat,“ pochválil Powera Adams. „Takže jsem opravdu pyšný na to, jak si během této sezóny vedl na ledě i mimo něj, a jsem nadšený, že ho konečně uvidíme v dresu Sabres.“

