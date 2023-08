Všichni pryč? Ne, Calgary je můj druhý domov, říká Mangiapane

Když Andrew Mangiapane dorazil 14. dubna na výstupní prohlídky, nečekal, že by z toho mohlo vyplynout něco hrozivého. Zároveň však věděl, že bolesti ramene, se kterými se potýká, nebudou asi nic lehkého.

"Nemyslel jsem si, že to bude něco chirurgického," řekl Mangiapane. "Myslel jsem si, že to budeme řešit injekcemi nebo něčím podobným. Něco mě trápilo, ale nevěděl jsem pořádně co. Byla to rychlovka, druhý den jsem odletěl na operaci. V tomto ohledu to bylo bláznivé léto, ale byl jsem rád, že jsem to zvládl.“

Operace je za ním, stejně jako regenerace. Vše proběhlo bez problémů, a tak se fanoušci Flames nemusí bát.

"Už nemám žádná omezení," řekl Mangiapane. "Na začátek sezony, tréninkový kemp a tak dále bych měl být v pořádku."

Calgary je v poslední době hojně skloňováno. Hráči odtud spíše prchají, než by se tam hnali. Změnou prošlo vedení i trenérský štáb.

"Myslím, že se všichni těší na návrat," řekl. "Nikdo není spokojený s tím, jak sezona skončila. Tým i já mám vyšší nároky. Když se vrátíme, všichni budou nadšení a budou chtít začít pokračovat a dokázat, že se v nás spousta lidí mýlí."

Mangiapane už měl možnost setkat se s novým GM Craigem Conroyem a hlavním trenérem Ryanem Huskou. Mangiapane ocenil Huskovu schopnost komunikovat, inspirovat a stanovit herní plán, který doplňuje vhodné skládání mužstva.

„Chce, aby se hráčům dařilo, chce, aby se dařilo týmu. Ale chce to také pro fanoušky. Pro město. Je zapálený pro to, co dělá, a udělá vše pro to, abychom měli úspěch,“ těší se útočník.

A dodal: "Těším se, až přijedu do kempu a uvidím všechny změny, co se staly, i jinou atmosféru v šatně. O odchodu jsem nepřemýšlel, Calgary se stalo mým druhým domovem. Je to tu skvělé. Hokej je kanadská hra, takže jsou tu možná trochu větší očekávání a tlak, ale s tím se dá vypořádat.“

