Vstřícné gesto od San Jose. Skinner byl jako Žralok bezzubý, dostal zelenou jít za Stanley Cupem

17. února 18:00Tomáš Zatloukal
Šestkrát v kariéře překonal metu 30 branek, roky vynikal výjimečným pohybem na ledě, k čemuž mu dopomohly i lekce krasobruslení. Býval ligovou hvězdou, ostatně Šavle z Buffala před lety přivábily Jeffa Skinnera roční gáží ve výši devíti milionů dolarů. Ale to je minulost. Sabres předloni kanadského forvarda vyplatili ze smlouvy, protože jeho působení se chvílemi rovnalo fiasku. Úplně neexceloval ani v epizodní roli v Edmontonu. A v této sezoně přišlo další matné angažmá, tentokrát na jihu USA. Končí vysvobozením pro obě strany.
San Jose a Skinner, to je pouto, co se rozsekne po 32 zápasech.
Krátkodobá záležitost, která nepřežije olympiádu.
Proč?
Jednak z výkonnostních důvodů. Dál totiž pokračuje pád torontského rodáka, který v Kristových letech je jen vlastním stínem. Jako by pro něj v současném hokeji už nebylo místo.
Kde je chyba, řeknete si... Vždyť přece ještě není tak starý. A býval úžasným rychlíkem. Měl tuze šikovné ruce. Pohotově zakončoval. To vše je teď trend. Jenže ze všeho uvedeného zbyly ve Skinnerově případě jen trosky.
Kdo ví, zda je za tím zdraví či psychika, zda Skinnera limituje hlava nebo tělo. Faktem je, že v aktuálním ročníku stihl za 32 zápasů jen 13 bodů. Skóroval sedmkrát. Za tři miliony dolarů ročně málo.
Zadruhé je na vině fakt, že rozvoj mladých plejerů předčil v Kalifornii očekávání. Kouč Ryan Warsofsky zkrátka neměl pro Skinnera odpovídající vytížení. Čas na ledě ani herní situace zkrátka neodpovídaly představám sedmičky draftu roku 2010...
A zatřetí?
Skinner by si moc rád splnil se o Stanley Cupu. Kvůli tomu přece loni kývl Olejářům.
Že ho mohl GM Mike Grier někam vyměnit a získat za něj alespoň symbolické odstupné? Proč zvolil zapsání na "unconditional waivers list" za účelem ukončení kontraktu?
K tomu tahu velmi pravděpodobně přistoupil, aby dal Skinnerovi naději, že se s někým, patrně za ligové minimum, domluví.
Za tři miliony ročně by těžko bylo bývalé eso Hurikánů z Caroliny atraktivní. I za půlku by nejspíše frontu Skinner nevyvolal. A tak se obě strany dohodly na tomto rozchodu, které vyznívá jako gentlemanský manévr od Griera.
A Skinnerovi nezbývá jen poděkovat a počkat na odpověď na srstkovskou otázku: Chcete mě?
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.