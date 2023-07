Všude dobře, doma nejlíp. Yamamoto se těší do Seattlu

Je velkým fanouškem golfu, o to raději ho sám hraje. V posledních dnech si užívat hřišť na severozápadě USA. Moc mu to prý nešlo, ale jelikož jen o několik dní dříve podepsal smlouvu se Seattlem, byl v dobré náladě bez ohledu na to, kam jeho rány dopadaly.

„Hrát blízko místa, kde jsem hrál v juniorce? Dvakrát jsem nepřemýšlel,“ řekl o nabídce smlouvy od Kraken.

V letech 2014 až 2018 hrál Yamamoto za Spokane Chiefs ve WHL. Pak hrál i ve vysněné NHL, patřil Edmontonu.

Během 244 zápasů základní části v dresu Oilers vstřelil Yamamoto 50 gólů a u dalších 68 asistoval. Byl platným hráčem, nicméně Edmontonu se tuze nehodila jeho smlouva.

Na konci června ho tak Oilers vyměnili do Red Wings. Jen o den později se Detroit rozhodl vykoupit zbývající rok Yamamotovy smlouvy za třetinu zbývající hodnoty, takže se stal volným hráčem.

Yamamoto se svým agentem probral všechny možnosti, kromě Seattlu projevil zájem Nashville či Toronto. Nakonec podepsal s Kraken na jeden rok za 1,5 milionu dolarů.

Z osobního hlediska to dávalo smysl: jeho přítelkyně tam má rodinu a jeho rodiče, kteří stále žijí ve Spokane, byli u vytržení.

„Máma byla nadšená, táta si šel hned koupit nový dres,“ usmíval se Yamamoto. „Je pro ně mnohem snazší cestovat do Seattlu než do Edmontonu.“

Zapomínat by se nemělo ani na hokej. „Každý viděl to jejich letošní tažení,“ řekl Yamamoto. „Je to opravdu velmi silný tým.“

Pro Yamamota se jedná o jednoletou smlouvu, která je pro něj velmi důležitá. Musí totiž ukázat, že na ligu opravdu má. A také, že si zaslouží lepší kontrakt. V této fázi kariéry už ale jednou byl, před dvěma lety. Zachoval klidnou hlavu a v ročníku, kdy o něco šlo, zapsal 41 bodů, což je doteď nejlepší kariérní počin.

„Dost se to tomu podobá,“ přiznal. „Prostě do toho dám všechno, co v sobě mám. Nemůžu se držet zpátky. Musím to všem ukázat. Za Seattle jsem opravdu moc rád. Je to v podstatě tým mého bydliště. Nemůžu chtít víc.“

Share on Google+