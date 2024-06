Výběr k ničemu? Z Winnipegu chce utéct čtrnáctka draftu

První volba Winnipegu z před dvou let Rutger McGroarty bude pravděpodobně vyměněn. Tuto informaci přinesl Elliotte Friedman i portál The Athletic, jednání se zájemci o univerzitní hvězdu prý už probíhají.

Winnipeg chtěl s McGroartym v dubnu podepsat smlouvu, ale nebyl ochoten mu slíbit cestu k hernímu vytížení. Zatímco někteří McGroartyho spoluhráči z Michiganské univerzity již odehráli zápasy v NHL, Jets nespěchali a soustředili se na nadcházející play off.

Někdy se stane, že hráč z univerzitního týmu podepíše smlouvu a nastoupí rovnou do kolotoče, čímž pomůže týmu v play off. Matthew Knies to udělal v roce 2023 za Toronto a Cale Makar odehrál první zápasy za Colorado během jeho bojů v roce 2019.

Jets však dle The Athletic nepovažovali McGroartyho za hráče připraveného na takový úkol, dokonce mu nebyli připraveni zaručit místo na soupisce pro příští sezonu. Místo toho zvolil útočník návrat na univerzitu.

„Hned na začátku jsme mu dali otevřeně najevo, že jsme více než ochotni podepsat s ním smlouvu. Ale zároveň potřebujeme, aby se rozhodl tak, jak to považuje za nejlepší pro svůj vývoj," řekl Cheveldayoff v květnu.

Co se tedy stalo? Údajně existuje nesoulad mezi tím, jak Winnipeg chápal a komunikoval jeho plán s hráčovým rozvojem, a McGroartyho pohledem na vlastní budoucnost. Zpočátku se nezdálo, že by tento rozdíl v názorech měl být důvodem McGroartyho odchodu z organizace. Nyní už ale nevěří, že jeho budoucnost je v Jets.

Zdá se tedy, že jde o situaci, kdy se vztah mezi perspektivním hráčem a jeho klubem stal neudržitelným. McGroartymu se prý ve Winnipegu jako ve městě líbilo a vypadalo to, že se v rozvojovém kempu Jets v roce 2023 skvěle bavil.

Trpělivý a dlouhodobý přístup Jets k rozvoji hráčů se střetnul s McGroartyho ambicemi takovým způsobem, že se rozdílné názory nedaly překonat.

Chystá se tak výměna, údajně ještě před draftem. Kdo hráče získá, získá kapitána juniorských mistrů světa, McGroarty ve Švédsku nastřádal devět bodů, v ročníku na univerzitě pak 52 zářězů ve 36 utkáních.

