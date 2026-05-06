Výborný vstup do série! Golden Knights berou důležité vítězství z ledu soupeře

21. května 6:40Jan Šlapáček
Colorado je ve finále Západní konference favoritem na postup. V prvním zápase ale zjistilo, že ho rozhodně nečeká nic snadného. Vegas odehrálo velmi dobrý duel a získalo první vítězství.
První nepříjemnou zprávou pro Colorado byl fakt, že do prvního zápasu finále Západní konference nemohl kvůli zranění nastoupit Cale Makar, jehož absence v zadních řadách Avalanche byla následně hodně znát.
Góly začaly v úvodním duelu padat až po jeho polovině, kde si Vegas ve druhé třetině zásluhou Dylana Coghlana a Pavla Dorofejeva vypracovalo dvoubrankové vedení. Golden Knights vyšel i vstup do poslední dvacetiminutovky, kdy dal Golden Knights klíčové vedení o tři branky Brett Howden.
Colorado následně dokázalo zápas pořádně zdramatizovat, když se ve 46. minutě prosadil Valerij Ničuškin a v 57. minutě přidal kontaktní branku Gabriel Landeskog. Závěrečný tlak Avalanche nicméně Vegas přečkalo a trefou do prázdné branky definitivně rozhodl Nic Dowd.
Hlavní hvězdou večera se stal Carter Hart, který si připsal hned šestatřicet úspěšných zákroků.
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights
2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Stav série: 0:1
Branky a nahrávky
46. Ničuškin (Colton), 58. Landeskog (MacKinnon, D. Toews) – 33. Coghlan (Saad, Sissons), 36. Dorofejev (Marner, Hertl), 42. Howden (Hutton), 60. Dowd (Eichel).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 057.15
Carter Hart (VGK) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:41
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:45
Tři hvězdy utkání
1. Carter Hart (VGK) – 36 zákroků
2. Brett Howden (VGK) - 1+0
3. Gabriel Landeskog (COL) - 1+0