Výbuch na ledě i mimo něj. Dubas neunesl porážku, Toronto v šoku

Tohle Torontu zatím těžce nevychází. O ničem sice ještě není rozhodnuto, nicméně Maple Leafs si asi po postupu přes Tampu Bay malovali lepší scénář. Florida je však v obou zápasech pořádně zchladila. Poslední výbuch na ledě měl odraz i ve VIP boxech. Kyle Dubas měl nervy na pochodu.

Druhá třetina právě skončila a Kyle Dubas dle novinářů naštvaně vystřelil z manažerského boxu Toronta a v návalu frustrace za sebou bouchl dveřmi natolik, že se otřásala skla. Ještě před tím pořádně letěla flaška někam do útrob. Na televizních kamerách byl téměř pořád a měl očividně co dělat, aby se udržel.

V hale ale nebyl zdaleka jediný.

Stejně rozrušený byl i trenér Sheldon Keefe. Jeho tým se ve druhém utkání rychle ujal vedení 2:0. Nicméně Florida třikrát za sebou skórovala, Sergej Bobrovskij zavřel bránu a bylo hotovo. Maple Leafs po euforii přešli do agonie.

Sezona plná nadějí, příslibů a optimismu může být vymazána katastrofálním úsekem 66 vteřin na začátku druhé třetiny.

Když Maple Leafs po první třetině vedli 2:1, mohli být spokojení. Ale absolutně nezachytili start prostředního dějství, což Panthers tvrdě potrestali. Barkov srovnal hned po 19 sekundách hry, za 47 vteřin byl stav otočený.

„Velké zklamání,“ řekl o tomto úseku Keefe. „V minulé sérii jsme takové chyby neudělali ani jednou,“ kroutil hlavou.

Ani hráči žádné jiné vysvětlení neměli. „Udělali jsme pár chyb a bylo to,“ řekl Tavares o chaotickém začátku druhé periody. „Musíme se lépe chovat na puku, být ostražití od první sekundy. Je zřejmé, že nás tyto nedostatky dostaly do těžké situace.“

I tak měli ale Maple Leafs spoustu času minimálně na vyrovnání. Nestalo se a Florida se ujala vedení 2:0.

Maple Leafs ale rozhodně není radno podceňovat nebo odepisovat. V letošním play off vyhráli všechny své venkovní zápasy. Nyní to musí zopakovat. To se ale snadněji řekne, než udělá.

„Všichni tu musíme mít sebereflexi,“ dodal Ryan O'Reilly. „Soustředíme se na další zápas. Vyhrajeme ho, pak už to vezmeme za správný konec.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+