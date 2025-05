Vycházející hvězda Wild na odchodu? Rakušan chce miliony

Vypadá to, že dny Marca Rossiho v organizaci Minnesota Wild se rychle krátí. Dvaadvacetiletý centr, který má za sebou průlomovou sezonu, se stává jedním z nejžhavějších jmen na trhu s potenciálními výměnami. Pokud se s klubem nedohodne do 1. července, může být reálnou hrozbou i nabídka od jiného týmu – a to by Wild nemuselo mít pod kontrolou.

„Podle všech náznaků a rozhovorů, které jsem vedl, si nemyslím, že se Rossi do Minnesoty vrátí,“ uvedl pro RG.org jeden z ligových manažerů pod podmínkou anonymity.

Rossi, devátá volba draftu 2020, je chráněným volným hráčem (RFA) a právě končí tříletý nováčkovský kontrakt. Jeho poslední sezona byla více než přesvědčivá: 24 gólů, 36 asistencí v 82 zápasech základní části a další čtyři body v šesti duelech play off – přesto se v klíčových zápasech výrazně propadl jeho ice-time, a to na znepokojivých 11 minut za večer.

Zatímco trenér John Hynes sází zjevně na jiné typy hráčů, tržní hodnota rakouského forvarda rychle roste. Podle několika zdrojů už projevili zájem Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Seattle Kraken, Chicago Blackhawks a Buffalo Sabres. Spekuluje se, že Rossi bude požadovat dlouhodobý kontrakt v hodnotě přes 7 milionů dolarů ročně, zatímco u kratšího „bridge“ řešení by si řekl o zhruba 5 milionů.

Zájem ze strany tolika týmů přichází v době, kdy se blíží draft a současně i Draft Combine v Buffalu (2.–7. června), kde budou přítomní téměř všichni generální manažeři klubů NHL. „V Buffalu se rozjede spousta rozhovorů a první trejdy se možná uzavřou hned poté,“ řekl jeden z ligových manažerů pro zmiňovaný portál.

Z pohledu Minnesoty je situace složitá. Nabídky jiných týmů totiž nemusí být jen hypotetické – nabídka přes 7 milionů ročně by totiž znamenala nutnost vzdát se výměnou kompenzací v podobě výběrů v prvním, druhém a třetím kole draftu. Wild tak čelí rozhodnutí: podepsat, vyměnit, nebo riskovat nabídku odjinud, kterou možná nebudou chtít nebo moci dorovnat.

Rossi přitom není jen talentem do budoucna. I přes absenci kapacitního spoluhráče Kirilla Kaprizova během sezony ukázal, že je schopen být produktivní bez elitní podpory. Na slabé ofenzivě Wild posbíral 60 bodů a byl jedním z mála světlých bodů sezony. „Možná prostě nezapadá do toho, co Bill Guerin hledá. Ale trh pro něj existuje, to je jisté,“ uvedl další zdroj blízký vedení NHL.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+