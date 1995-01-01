Vydražte si originální dres Vítkovic z aktuální sezony nebo gólový puk! Aukce právě běží!

2. března 0:01Komerční sdělení
Byla spuštěna aukce letošní první verze hraných dresů A-týmu HC VÍTKOVICE RIDERA. Zabojujte a vydražte si svůj dres kompletní bílé sady, ve které extraligový tým odehrál většinu sezony 2025/2026. Sběratelé dresů si mohou do své sbírky zajistit hraný artefakt svého oblíbeného hráče!
V předchozích sezonách se většinou dražily jen dresy ze speciálních sad jako Movember či Výročí vzniku 100. let Velké Ostravy. Nyní se můžete stát majiteli celosezonního dresu 2025/2026. Vyvolávací cena byla nastavena na 1900 Kč. Aukce končí v sobotu 7. března ve 20:00 hodin. Po tomto čase následuje tzv. prodloužení, kde se s příhozy pokračuje nadále, dražba daného dresu dle platných aukčních pravidel trvá do doby, kdy nikdo nezareaguje na poslední příhoz.
Dres si pak budete moci vyzvednou ve vítkovickém Fanshopu, případně si můžete uhradit dopravu a zašleme Vám dres na požadovanou adresu. Veškeré platby je nutné uhradit předem na účet, a to i v případě následného osobního odběru.
V NABÍDCE TAKÉ HRANÉ A GÓLOVÉ PUKY
Kromě hraných dresů si můžete od začátku sezony zakoupit také jiný hraný artefakt - a to hraný či dokonce gólový puk! Nyní probíhá ve Fanshopu HC VÍTKOVICE RIDERA i na portálu GotAuthentic cenová akce na tyto puky.
Zápasový limitovaný kotouč je nyní pouze za 599 Kč, gólový puk o 33% levnější za 999 Kč. Puky jsou v krabičce přelepeny hologramem a jsou certifikovány a zapsány v game logu, přesně ve který čas se s pukem hrálo. Případně kterým hráčem a za jakého stavu branka padla.
Na portálu Got Authentic máte v ceně dopravné, takže si můžete pohodlně vybrat vámi zvolený puk a dostat jej až domů zcela zdarma. Další puky jsou na výběr přímo ve Fanshopu - namátkou jsou zde gólové puky Marka Kaluse, Patrika Zdráhala, Samuela Kňažka nebo Vojtěcha Lednického.
