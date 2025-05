Vygumovaní šutéři. Hurikáni zkrotili Ovečkina, Matthewsovo ticho trvá

Zatímco proti montrealským Canadiens vytasil hned na úvod série mistrovské představení a vědět o sobě dával prakticky v celém průběhu série, s Carolinou je to od Alexe Ovečkina jiná písnička. Když už se mu podaří vypořádat s důsledným bráněním, zastaví ho Freddie Andersen. A góly neskáčou na konto ani Austonu Matthewsovi, který natáhl své kariérní čekání na premiérový gól ve druhém kole už na devět mačů.

Že se povede Canes otupit Ovečkinův přínos pro Caps, to se víceméně tušilo.

V konfrontaci s bruslivým a zodpovědným mančaftem, který navíc skvěle pokrývá střední pásmo, to má devětatřicetiletý kapitán Washingtonu zkrátka těžké. Po třech duelech je bez bodu.

Těžko se dostává do dobrých pozic, je pokrytý při přesilovce (dosud mu prošla až na branku jediná rána za vice než jedenáct a půl minuty), nicméně naposledy ztroskotal především na dánském čahounovi v masce, Andersen se zaskvěl proti Ovečkinovi třemi zákroky v rozmezí 23 sekund.

“Nesmíme ho nechávat volného. Ale stalo se a my jsme měli kliku, že se Freddie vytáhl,” smekl před týmovou jedničkou kouč Rod Brind’Amour. “Udržel nás v zápase.”

Caps každopádně potřebuje víc také od svého dalšího esa – Johna Carlsona. “Vím, co umím. Mohu hrát lépe,” říká americký zadák.

A kvalitnější výkony, či spíš především přesnější mušku, by rád předváděl také jeho krajan s mexickými kořeny. Matthews, “el pistolero” ve službách torontským Maple Leafs se dál marně snaží prosadit ve druhé rundě play-off. Nepovedlo se mu skórovat, když stanul proti floridským Panterům v roce 2023, a střelecky mlčí i nyní.

Náhoda?

Spíše ukázka mimořádně vybroušené schopnosti Cats vymazat pod taktovkou trenéra Paula Maurice z ledu největší hvězdy soupeře. A nejde jen o kvalitní beky.

Florida má v sestavě dva letošní finalisty Selkeho trofeje, kromě Saši Barkova a Sama Reinharta se navíc může spolehnout také třeba na Barkovova učně Antona Lundella. I ten nově mívá Matthewse na starosti.

Lídrovi Javorových listů těžko nezatleskat za to, že se znamenitě vrací. Že sbírá asistence, že pálí, že se prosmýkl do pár top šancí, že nic, kromě tedy tréninku před čtvrtým duelem (suploval za něj David Kämpf) nevypustí.

Jenže od plejera, co zažil sezonu se 69 góly a platí za nejlepšího snajpra své generace a jediného potenciálního vyzyvatele Ovečkinova absolutního rekordu, jednoduše potřebujete trefy. A ty ani na devátý pokus ve druhém kole nepřišly. Ostatně, naprázdno vyšel celý torontský kádr.

„Nikdo nečekal, že to bude snadné, hrajeme proti obhájcům Stanley Cupu,” povídá Matthews.

Nohama na zemi zůstává i ten, koho po dvou letech opět nemůže překonat. „Je to jen jeden povedený mač,” odmítal se kasat Sergej Bobrovskij.

Jako by snad zapomněl, že klíčovou roli sehrál už v partii číslo 3, kdy to od jisté chvíle tak říkajíc zavřel a ukázal, proč bere 10 milionů dolarů ročně. Předvede i Matthews, zač kasíruje 13,25 „mega”? Pro přežití naděje na ukončení již téměř šest dekád dlouhého čekání na stříbrný pohár, je to zásadní.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+