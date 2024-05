Vyhodili Hakstola hráči? V žádném případě, ujišťuje šéf Kraken

Generální manažer Seattlu Kraken Ron Francis popřel zprávu ze stanice ESPN, že za ním při výstupních rozhovorech přišlo několik hráčů a požadovalo vyhazov trenéra Davea Hakstola. K samotné situaci se vyjádřili i některé persony kádru.

Francis uvedl, že ani jeden hráč takové prohlášení na adresu Hakstola neučinil, a zopakoval, že vyhazov nemá s výstupními pohovory nic společného. Francis nebyl jediný, kdo se vyjádřil.

Jordan Eberle řekl, že je tím vším nesmírně zklamán, a nejlepší střelec Jared McCann dodal, že všechno kolem akorát zanechalo pachuť po sezoně.

"Žádný hráč nevyslovil žádné ultimátum ohledně trenéra – to vás mohu ujistit," řekl Francis. "O tom ta setkání nejsou. Obvykle jde o to, že hráčům říkáme, co mají udělat, aby se připravili na příští sezonu, nebo jak si podle nás vedli v této sezoně. Nikdo tam nesedí a neptá se jich: "Co si myslíte o trenérovi?" K tomu ty schůzky neslouží."

V pondělí odpoledne však přesně toto naznačila reportérka ESPN Emily Kaplanová v pořadu The Point: "Bylo mi řečeno, že na výstupní schůzce s hráči byla hrstka hráčů – a to dost významných hráčů – kteří dali vedení jasně najevo: 'Nechci v tomto týmu v budoucnu hrát, pokud bude trenérem stále Dave Hakstol.' A to je donutilo udělat změnu."

Eberle, o kterém se v sezoně spekulovalo, že by mohl odejít, načež ale podepsal novou smlouvu, souhlasil a o výstupních rozhovorech řekl: "Je to těžké období, protože všechny věci jsou opravdu čerstvé a většinou trvá několik týdnů, než se na ně člověk dívá s odstupem. Ale neslyšel jsem ani od jednoho kluka, že by se nevrátil, kdyby tam Hak ještě byl."

McCann souhlasil, že takové ultimátum by bylo pro hráče Krakenu netypické.

Dodal, že NHL prostě není typem ligy, kde by kohokoli kromě největších superhvězd napadlo vyhrožovat, že nebude hrát, pokud trenér zůstane.

"Netuším, kde by k něčemu takovému přišla," řekl McCann. "Protože to nemůže být víc vzdálené pravdě. Vím jistě, že nikdo by nikdy, nikdy nedal týmu ultimátum ohledně trenéra – nikdy. Takže nechápu, kde se něco takového vzalo."

