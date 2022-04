Vyhodit agenta? Báječná volba! Duclair vsadil na Floridu a konečně našel svůj ráj

Nevíš, jak se hraje hokej! Zostra tepal Anthonyho Duclaira před lety John Tortorella. Tehdy byl v Columbusu koučem frankofonního Kanaďana a pranic se mu nelíbila Duclairova hra bez kotouče. Možná už v té době fantastický bruslař doufal v razantní reakci od svého agenta. Nepřišla. Když si poté v dresu Ottawy vybojoval pozvánku do All-Star Game, nedočkal se následně ani kvalifikační nabídky kontraktu (!). A řekl si dost, stačilo, budu se zastupovat sám.

Nechal jsi na stole milion dolarů, rýpali do Duclaira internetoví blogeři po jeho předloňském podpisu s Floridou.

Kývl totiž na skromnou nabídku roční smlouvy na 1,7 milionu dolarů.

Jenže čas ukázal, že od nyní šestadvacetiletého machra šlo o promyšlenou investici. Teď má v kapse pakt na devět milionů, na kontě poprvé v kariéře přes 30 zásahů za sezonu a luxus v podobě špičkových spoluhráčů. "Hraji s výjmečnými plejery," sám říká.

Když v roce 2020 podepsal s Cats, zdůvodňoval to Duclair takto: "Opakovaně jsem mluvil s GM Billem Zitem. Chtěl jsem se ujistit, že půjdu do působiště, kde budu mít prostor ukázat, co umím.“

Rozhodně si nepřál šlápnout vedle, vždyť si musel po opakovaném stěhování připadat jako hokejový nomád. Stál o to konečně někde zakotvit na trvalo, najít svůj hokejový domov. Florida se stala jeho šestou destinací v NHL!

Ne, nebývá zvykem, aby borec draftovaný v prním kole takovým tempem putoval z jedné adresy na druhou. Jistě, šikovný forvard s přezdívkou Duke si za mnohé škraloupy a kotrmelce mohl sám, jenže zároveň necítil důvěru v klíčovou personu.

V agenta, který byl měl za své klienty bojovat jako lev. Udělat všechno možné i nemožné pro jejich dobro, podobně jako Allan Walsh, který zastupuje třeba Marca-Andrého Fleuryho. Ten se nebojí chodit přes mrtvoly.

Duclair takovou podporu necítil, a tak se rozhodl jít do vyjednávání na vlastní pěst. Plácl si se Zitem. Líbilo se mu, že za Pantery hraje pár jeho známých, zamlouvala se mu přítomnost es typu Barkova s Huberdeauem. A cítil, že dostane férovou šanci prodat své kvality.

Povedlo se to na jedničku, hned v prvním ročníku (2020/21) zaujal 32 body ve 47 duelech. Nastřádal také 27 plusů, nejvíc ze všech útočníků v kabině.

V této sezoně je Duclair ještě lepší (31+27). Dočasný trenér Andrew Brunette pro něj má jen slova chvály. Velebí především jeho rychlost. "Díky ní vytváří pro ostatní kluky prostor na ledě a právě ten je v současné lize to zásadní."

"Ano, když s námi podepsal tříletou smlouvu na devět milionů, šel nejspíš pod svou tržní cenu. Ale Duke je inteligentní chlap. Dobře ví, že tady na Floridě skvěle zapadl a daří se mu," podotkl Brunette.

A tyto skutečnosti jsou pro Duclaira klíčové. Navrch si může užívat týmových úspěchů, z Panthers je mašina na výhry. S ambicemi získat Stanley Cup. "Zito nám vyslal jasnou zprávu, když přivedl Claudea Girouxe. Chceme vyhrát teď," povídá.

Aby se to povedlo, měl by ze sebe odpárat vizitku hráče, co je v play-off poloviční. Loni nezvládl proti Tampě ani bod, z ledové plochy byl vygumován. Nastává chvíle napravit i tohle renomé.

