Výhra pro obě strany? Coleman se dočkal trejdu, Calgary nepřišlo zkrátka

3. července 10:30David Zlomek
Generální manažer Calgary Flames Craig Conroy udělal zásadní krok v probíhající přestavbě týmu, když poslal miláčka fanoušků Blakea Colemana spolu s obráncem Ollim Määttou do Minnesoty Wild. Cílem této rozsáhlé výměny je uvolnit prostor pro nastupující mladou krev a zároveň získat do defenzivy urostlého lídra Jakea Middletona, který má mladému kádru Flames dodat potřebný respekt a tvrdost.
Prvotní reakce fanoušků sice byla plná zklamání, jelikož Coleman byl dvojnásobným vítězem Stanley Cupu a jedním z nejuznávanějších vůdců v kabině, ale Conroyův tah má logiku. Calgary za čtyřiatřicetiletého křídelníka získalo vedle voleb ve druhém, třetím a čtvrtém kole draftu především defenzivního pořízka Middletona. Ten má na levé straně obrany plnit roli mentora a ochránce, podobně jako tomu bylo v Minnesotě po boku Brocka Fabera.
Middletonův příchod se smlouvou na další tři sezony s ročním platem 4,35 milionu dolarů navíc poskytne Flames tolik potřebnou stabilitu. Mladí talentovaní beci jako Šimon Nemec, Zayne Parekh či Hunter Brzustewicz tak dostanou prostor hokejově růst bez toho, aby na nich hned od začátku ležela neúnosná porce zodpovědnosti. Po odchodu Ryana Lomberga navíc Middleton zaplní mezeru v oblasti fyzické hry a soupeři si kvůli jeho přítomnosti dvakrát rozmyslí jakékoliv ostřejší zákroky vůči mladíkům Calgary.
Z ekonomického pohledu Flames sice v trejdu museli zadržet polovinu Colemanova platu pro jeho poslední rok smlouvy, ale díky souběžnému odchodu Määtty nakonec klub pro nadcházející sezonu ušetřil 2,5 milionu dolarů pod platovým stropem. Conroy navíc přiznal, že Coleman dlouhodobě nesl těžce neustálé spekulace o výměně.
Jeho odchodem se v sestavě uvolnila obrovská porce minut na přesilovkách i oslabení. Generální manažer jasně deklaroval, že tuto výzvu musí během léta přijmout mladí hráči, kteří doposud čekali na svou šanci. Jména jako Connor Zary, Samuel Honzek, Martin Pospíšil, Adam Klapka či Maxim Cyplakov mají nyní otevřené dveře k tomu, aby si vybojovali dominantní pozici.