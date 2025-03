Výhra pro obě strany? Florida vyléčila Achillovu patu, Chicago vybruslilo z patálie

Proč Panteři pustili Spencera Knighta? Když se ten trejd o víkendu upekl, byla to první otázka, která mnohým naskočila. Vždyť třiadvacetiletý Američan měl být do budoucna jedničkou, míval pověst obřího talentu a v této sezoně mu to fakt čapalo. Jenže GM Bill Zito sledoval jiné, aktuálnější cíle. Obhajobu Stanley Cupu a boj o pohár také v příštích letech. A k tomu potřebuje Setha Jonese víc než Knighta.

Proč Zito zatoužil po Jonesovi?

Vysvětlení je jednoduché. Po odchodech Olivera Ekmana-Larssona a především pak Brandona Montoura chyběl ve druhém obpáru někdo s elitním útočným kumštem.

Někdo, kdo umí zaskočit v první lajně.

Někdo zvyklý hrát velké porce minut a přesilovky.

Pryč byla také Montourova obětavost.

Jones je výtečnou odpovědí na tenhle pracovní inzerát.

Za 9,5 milionu dolarů ročně, navíc na dalších pět let, ovšem byl příliš drahým špásem. A tak Zito zkoušel přimět Blackhawks k tomu, aby si nechali co nejvíce Jonesova platu pod svým stropem.

Povedlo se mu vyjednat šestadvacetiprocentní retenci - za takové peníze (7 milionů ročně) je Jones parádní hokejista.

Bývalý hráčský agent ovšem musel obětovat protihodnotu, která kdekoho zaskočila. Nejde ani tak ovýběr v prvním kole draftu, s tím se za Jonese počítalo, ale o Knighta.

Pohyblivého brankáře, co při debutu ve Windy City ohromil 41 zákroky a rázně naznačil své možnosti. Brankoviště Černých jestřábů by mělo patřit jemu s Arvidem Söderblomem.

Protože Petr Mrázek zažil oproti minulému ročníku výkonnostní sešup a za 4,25 milionu dolarů je zbytečným luxusem. Laurent Brossoit? Celou sezonu je mimo, i on má kontrakt do léta 2026.

Je zcela logické očekávat, že budou buď vyměněni, případně vyplaceni.

GM Kyle Davidson by s trouchou šikovnosti mohl za oba získat užitečnější artikly pro lepší zítřky tradičního klubu.

Kejkle s maskovanými muži si užije i Zito. Nedá se počítat s tím, že by Scott Driedger byl dlouhodobým řešením. Dokonce se spekuluje, že Florida uloví novou dvojku pro Sergeje Bobrovského ještě v tomto týdnu.

Výhodou pro Zita je, že se nabízí spousta variant, kým gólmanský tandem doplnit, ať už teď, nebo v létě, byť ne zrovna každá by znamenala příchod borce s Knightovým výkonnostním stropem.

V brankovišti každopádně Cats bota akutně netlačí.

V defenzívě to tak bylo, proto k trejdu došlo. Co bude po Bobrovského éře, je zajímavá otázka, jen zkrátka není tak palčivá, jako byla bolístka v podobě absence dalšího tvořivého i obětavého beka v TOP4.

Zito ví, že s aktuálním jádrem se může kouč Paul Maurice pokusit získat pohár ještě několikrát. A že pak přijdou roky slabší, přestavba. A tak udělal, co je mu vlastní, maximalizoval šance na úspěch.

Že pár let nebude volit v prvním kole draftu? To ho nepálí, pro další křepčení se Stanley Cupem je ochotný projíst budoucnost.

Protože takhle to v NHL chodí. Ve vysoce konkurečním prostředí se musí zvážit a ideálně využít každá příležitost kvalitně posílit mančaft, který je na svém vrcholu. A vyfouknout špičkového machra protivníkům ve stejné fázi.

Davidson odvedl také úctyhodnou práci, protože trejdoval drahého plejera, o kterém se vědělo, že chce pryč, navíc splnou klauzulí o nevyměnitelnosti. A to notně oslabovalo jeho vyjednávací pozici.

Vybruslit z toho s výběrem v prvním kole draftu a potenciální jedničkou na dlouhé roky? To si zaslouží potlesk.

I přes určitou nejistotu s Knightem spojenou. To, že má ohromné nadání, se ví. Ale také měl psychické trable, kvůli kterým skončil v asistenčním programu (léčil se s obsedantně kompulsivní poruchou, podobně jako Connor Ingram).

Až v této sezoně se zdá, že je konečně na správné cestě.

Možná Zito, ačkoliv Knighta vyprovázel se samými superlativy a rozhodnutí ho obětovat označil za jako o ohromně těžkém rozhodnutí, nebyl ani tak skálopevně přesvědčený, že je to ten pravý brankář budoucnosti pro úřadující šampiony. Nebo vnímal, že držet ho další dva roky převážně na střídačce by bylo ke škodě všech.

A tak si gólmanskou otázku, která se zdála na roky vyřešená a uzavřená, otevřel. A zároveň získal Jonese se stropovou zátěží, se kterou by syna bývalého basketbalisty NBA Popeye bral prakticky každý.

Že si může spokojeně mnout ruce s myšlenkou, že má hotovo? To Zitovi není vlastní, naopak hlásí: „Pokud budeme mít tento týden šanci náš tým ještě zkvalitnit, uděláme to. Takhle to u nás chodí.“

