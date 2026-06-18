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Vyhrál šest Stanley Cupů, dva s Jágrem. Tvář má nově na známce, jeho vnuk už prošel draftem!

3. července 18:41

Tomáš Zatloukal

Geniální centr s typickým "kartáčem" pod nosem. Takhle si Bryana Trottiera pamatuje hokejový svět. Neodmyslitelně spjatého se zlatou generací newyorských Islanders, ale zároveň také podepsaného pod dvěma tituly pittsburských Penguins zkraje devadesátých let. Ale věděli jste, že pochází z maličké vesničky o 120 obyvatelích, je domorodého původu a nově zdobí jeho podobizna kanadské dopisy a balíky? Jméno Trottier se ovšem momentálně skloňuje především kvůli letošnímu draftu - dostalo se na jeho vnuka Parkera.

Našinec si Trottiera nejspíš pamatuje především jako Jágrova mentora.

Na průvodce náramně nadaného kluka z Kladna. Teenagera s černými loknami, co pochytával angličtinu z MTV. Byl to právě znamenitý tvůrce hry, mimo jiné vítěz Art Tross Trophy i Hartovy trofeje z roku 1979, kdo býval spolubydlícím českého benjamínka na hotelech.

Pomáhal mu s jazykem, objednával za něj v restauracích. A "Džegr" mu říkal: "Velký Bryane."
Možná s vděkem, ale hlavně kvůli tomu, že Trottier už tehdy měl syna Bryana, později lékaře.

Postupně se Trottier stal čtyřnásobným otcem.

A je to už nějaký ten pátek, co je legendární plejer i dědou. Jedno z jeho vnoučat, osmnáctiletý talent Parker, si o víkendu přes hlavu pomyslně přetáhl dres montrealských Canadiens.


Ti na kapitána zlatého amerického (!) výběru z předloňské olympiády mládeže ukázali v šesté rundě.
Do NHL je to pro Parkera tedy ještě daleko, každopádně hokejem prodchnutý klan rozhodně má (další) důvod k oslavě.

Nedávno byla odhalena známka s Trottierovou podobiznou, byl vybrán jako jeden z výjimečných sportovců s indiánskými kořeny. "Obrovská pocta," povídal člen Síně slávy, který pochází z Val Marie, maličké obce se stovkou obyvatel. V žilách mu koluje také díl irské krve.

Parker je stejně jako jeho slavný předek útočníkem, jeho cesta se ovšem v mnohém liší. Bojuje za jinou reprezentaci, mimo elitu se pokusí dostat přes univerzitní NCAA, hrává ne ve středu, ale spíš na křídle.

A samozřejmě ho neprovází pověst juniorského démona, spíše šikovného pracanta. A když čtete pracanta, tak vězte, že opravdového dříče.

Jeho spojení s tradiční hokejovou značkou každopádně budí rozruch, jde o nepřehlédnutelný moment. Také kvůli lesku šesti prstenů, na které Bryan dosáhl. Fanoušci Habs doufají, že má Parker vítězství v genech a pomůže jednou Montrealu k poháru číslo 25.

Čekají na něj od roku 1993.

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