Vyhrál Stanley Cup, třináct let hrál v NHL. Teď se loučí a odchází bez fanfár

13. srpna 14:00David Zlomek
Chad Ruhwedel po 13 sezonách v NHL končí. Pětatřicetiletý obránce, který nebyl nikdy draftován, odehrál 369 zápasů za Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins a New York Rangers a nasbíral 50 bodů (13+37). Největším úspěchem kariéry zůstává Stanley Cup z roku 2017, který získal s Penguins.
„Hrát v NHL byl splněný sen,“ uvedl Ruhwedel v oficiálním prohlášení. „Jsem neuvěřitelně vděčný Buffalu, Pittsburghu a New Yorku za šanci ten sen žít. I když bylo na ledě nespočet nezapomenutelných momentů, nejvíc si cením vztahů a přátelství, která jsem během těch let získal.“
Ruhwedel začal profesionální kariéru v sezóně 2012/13, kdy podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Buffalem po úspěšném působení na University of Massachusetts – Lowell. V dresu Sabres odehrál 33 zápasů, většinu času ale trávil v AHL u Rochester Americans (24 gólů a 90 bodů ve 178 utkáních).
V roce 2016 podepsal smlouvu s Penguins, kde strávil sedm a půl sezony. „Pittsburgh pro mě znamenal všechno. Být součástí toho týmu a získat Stanley Cup – to je něco, co si ponesu navždy,“ řekl. Za Penguins nastoupil do 326 zápasů, zaznamenal 13 gólů a 47 bodů a držel si solidní obranné statistiky.
V roce 2023 byl vyměněn do Rangers. V New Yorku stihl jen 10 zápasů, zbytek sezony dohrál v AHL za Hartford Wolf Pack. „Vždycky jsem se snažil být připravený, ať jsem byl kdekoliv. A to mi otevřelo cestu k tolika letům v lize,“ dodal.
Kariéru končí s bilancí 13 gólů a 50 bodů v NHL, k tomu má 32 gólů a 129 bodů v AHL. „Rodina, spoluhráči, trenéři, fanoušci – všichni jste byli součástí téhle neuvěřitelné cesty. Děkuju,“ uzavřel svou rozlučku.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.