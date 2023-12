Vyhrocené setkání Merzlikinse a Wilsona. Chtěl mě zranit, stěžoval si gólman. Pak se pobili v bráně

Hokejisté Washingtonu Capitals porazili ve čtvrtek Columbus Blue Jackets 3:2 v prodloužení díky gólu Alexe Ovečkina. Na tom není nic divného. Zápas však nebyl obyčejný a neobešel bez kontroverzí.

Brankář Blue Jackets Elvis Merzlikins se hned na začátku zápasu pohádal s Tomem Wilsonem, což vyústilo v to, že se oba celý zápas hledali. Jejich roztžka v prodloužení pak dokonce vedla k rozhodující přesilovce Capitals, protože Merzlikins byl jediným potrestaným hráčem: dostal menší trest za hrubost.

K dotyčnému incidentu došlo v čase 2:42 prodloužení. Merzlikins zastavil Martina Fehervaryho v úniku. Wilson za ním tvrdě projel brankovištěm a hledal odražený kotouč, zezadu do něj strčil útočník Blue Jackets Kent Johnson. Wilson přeletěl přes Merzlikinsovu pravou nohu a vzal s sebou i hokejku lotyšského brankáře.

Wilson se na Lotyšův vkus příliš pomalu dostával z klece, a když se brankář snažil dostat svou hokejku zpět, do Wilsona ještě strčil.

Oba se pak navzájem zasypali údery, dokud je nerozdělili rozhodčí. Fehervary si nabruslil zpět do šarvátky a Davidu Jiříčkovi dal pořádnou kravatu.

V následné přesilovce Ovečkin skóroval, čímž vznikl ikonický obrázek. Když Merzlikins opouštěl led, hráči Capitals by ho nejraději probodli pohledem.

"Byl to emotivní zápas," řekl Merzlikins po utkání. "Wilson mě při prvním střídání podrazil. A šel po mně celý zápas. Jsem si jistý, že se mě snažil zranit. Pak jsem se snažil vzít svou hokejku. Dostal jsem ránu. V ten moment mi to stačilo. Budu se bránit. Ale podívejte se na opakovaný záznam. Mířil přímo na mé koleno. Mohl bych být mimo hru do konce sezony. Dostal, co si zasloužil. Je mi to jedno. Vážně, mohl jsem být mimo hru. V plné rychlosti mi mířil přímo do kolena. Chápu, že jel na bránu. Chápu to. Ale mohl se vyhnout. Spousta hráčů se brankářům vyhýbá. On se mi rozhodně nevyhýbal.“

HANG IT IN THE LOUVRE pic.twitter.com/yCwmtKF9P0 — Washington Capitals (@Capitals) December 22, 2023

Share on Google+