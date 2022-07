Výjimečný den! Rangers jsou unešení ze Slováka Sýkory

Byl to jejich první výběr. Zatímco v posledních letech si New York Rangers vybírali v prvním kole poměrně pravidelně, letos tomu tak nebylo. Na svůj první výběr museli čekat až do druhého kola. V tom se ale trefili. Z 63. pozice vzali Slováka Adama Sýkoru. Ten u fanoušků zabodoval naplno!

Začalo to už v moment, kdy byl draftován. Sociálními sítěmi se sice zprvu přehnala bouřka otazníků a dotazů, kdo to vlastně je. Nicméně poté, co se na sítích vyjádřili různí skauti a experti, kteří mladého Slováka představili, převládla spokojenost.

Ještě lepší to bylo po všemožných rozhovorech. Sýkora totiž prokázal skvělou angličtinu, což bývá u mladších hráčů velké plus. Všichni s napětím očekávali, co ukáže na přípravném kempu, jenž včera skončil.

A fanoušci jsou u vytržení! Sýkora se dle novinářů řadí mezi nejlepší hráče, vyniká svou agresivitou, neúnavností a velkou aktivitou. Ba co víc, stále je mu teprve 17! Na draftu byl vůbec nejmladším.

„Mám v sobě spoustu energie. Snažím se ji dávat do všeho, co dělám,“ řekl v kempu novinářům. „Jsem tvrdě pracující hráč, všechno dělám na maximum.“

Jeho výkony byly tak dobré, že přišla odměna v podobě nováčkovské smlouvy. Že by to byl nějaký slavností proces? Ale kdeže. Po pátečním tréninku si ho zástupci Rangers odchytli a bokem mu nabídli, jestli chce podepsat.

„Nečekal jsem to,“ říkal s (pro něj typickým) úsměvem od ucha k uchu. „Je to pro mě výjimečný den.“

A co dál? Na farmu ještě nemůže, to až příští rok. Možnosti jsou tři. Buď na tréninkovém kempu zaujme natolik, že dostane čuchnout v NHL, nebo se vrátí do Nitry, nebo půjde do kanadské juniorky.

Právě poslední možnost by Rangers preferovali nejvíc. Rozhodnutí ale padne až poté, co se dohraje letní šampionát juniorů.

Share on Google+