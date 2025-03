Výjimečný talent na scéně! Kdy se Sandin-Pellikka objeví v dresu Red Wings?

Švédská sezona Axela Sandina-Pellikky se blíží ke konci a s ní se otevírá možnost, že tento mimořádně talentovaný obránce brzy okusí NHL. Detroit Red Wings sledují situaci bedlivě – pokud se jeho tým Skellefteå vypadne z play-off brzy, může se Sandin-Pellikka objevit v závěru základní části v dresu Red Wings.

V základní části SHL zaznamenal rekordních 12 gólů, což je nejvíc, co kdy v jedné sezóně vstřelil obránce mladší 20 let. Už to samo o sobě naznačuje, že jeho čas v Detroitu se blíží.

Generální manažer Steve Yzerman k této možnosti zatím zachovává chladnou hlavu. „Je to určitě možnost,“ připustil dle Detroit Hockey Now. „Ale z úcty k němu i jeho týmu teď necháváme věci plynout. Jsou před nimi play-off, soustředí se na něj. Uvidíme, co bude pak.“

Skellefteå zakončila základní část vítězstvím 6:1 nad MoDo, ve kterém Sandin-Pellikka přidal asistenci. V prvním kole play-off je čeká Färjestad, přičemž série může skončit už 1. dubna. Pokud by vypadli, Red Wings by měli k dispozici nejtalentovanějšího mladého obránce ze své organizace právě v době, kdy se budou rvát o play-off NHL. A pokud by se neprobojoval přímo do hlavního týmu, mohl by alespoň posílit Grand Rapids Griffins v AHL.

Sandin-Pellikka by teoreticky mohl hrát i za švédskou reprezentaci na mistrovství světa, ale tam by se musel vejít mezi hráče s bohatšími zkušenostmi z NHL. „Je to spíš nepravděpodobné,“ přiznal trenér Švédska Sam Hallam. „Máme k dispozici opravdu skvělé hráče.“

To ale neznamená, že by nebyl jeho fanouškem. „Je to výjimečný talent. Chtěli jsme ho vidět v národním týmu už dřív, ale soustředil se na juniorské mistrovství světa. Když bude hrát svůj nejlepší hokej, šance tu je,“ dodal Hallam.

Na ofenzivní dovednosti Sandina-Pellikky se odborníci shodují. „Jeho práce s pukem je fantastická, skvěle bruslí. Potřebuje ještě zapracovat na obranné hře, ale dneska už nemusíte být obrovský bek, abyste byli špička,“ říká Hallam.

A jedna věc hraje v jeho prospěch – je pravák, což je mezi elitními obránci v NHL nedostatkové zboží. „Miluje hokej. Když je na ledě, chce puk, chce tvořit. To je největší dar, jaký můžete mít,“ uzavírá Hallam. Detroit tak bude s napětím sledovat, jak si jeho nejcennější prospekt povede v play-off SHL. A pokud se sezona ve Švédsku uzavře brzy, můžeme Sandina-Pellikku vidět na ledě NHL už během dubna.

