VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Hattrick pro McDavida! Pomohl i sestřih, culil se čerstvý rekordman

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každou sobotu vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

Byla to úžasná podívaná.

Leon Draisaitl manévruje u modré čáry, náhle bekhendem posouvá puk za sebe. Na Connora McDavida. Ten udělá pár kroků a v bleskově proletí defenzívou Ottawy. Těsně před gólmanem Marcusem Högbergem vypálí přímo pod víko.

Gól! Neuvěřitelná vítězná trefa, píše později NHL.com.

Dokonalá ukázka hokejové virtuozity kanadského supermana.

Podívejte se na McDavidův gól ze středečního mače:

Klíčovou roli, stejně jako u mnoha dalších McDavidových úžasných akcích, sehrála jeho nadpozemská rychlost. Bruslení, v němž se mu může v celé NHL rovnat málokdo. Svým pohybem překonává obrany, střelami brankáře.

Ostatně, bavíme se tu o jediném hráči, co třikrát za sebou vyhrál tradiční soutěž o nejsvižnějšího bruslaře.

Vzpomínáte?

Na konci ledna 2019 se hvězdy NHL sjely do San Jose. Na programu byl mnohými milovaný a dalšími zatracovaný All-Star víkend. A pátek patřil dovednostním výzvám. Tou nejsledovanější samozřejmě byla ta bruslařská.

McDavid, jemuž se o rok dříve jako prvnímu hokejistovi v dějinách NHL povedlo obhájit triumf, se mohl stát prvním trojnásobným vítězem. A odpoutat se od machrů, co slavili dvakrát. Petera Bondry, Mikea Gartnera, Scotta Niedermayera, Samiho Kapanena a Sergeje Fjodorova.

Co jméno, to pojem, viďte?

McDavidovi nastavil metu k překonání v SAP Center buffalský tahoun Jack Eichel. Kučeravý Američan, co na draftu 2015 skončil hned za borcem s přezdívkou "McJesus".

13.582 sekundy, to byl Eichelův čas.

McDavid se postaví bokem k startovní čáře a přikrčí se. Celé si to kvůli "odloženému startu" zopakuje. A vyrazí. Časomíra neúprosně ubíhá, divácké oko na první dobrou nemůže postřehnout, zda to kapitánovi Edmontonu stačilo.

Stačilo! Ukáže grafika vzápětí.

"Myslím si, že bych to měl s dlouhými vlasy těžší," přičítá McDavid vítězství čerstvému sestřihu. "Létaly by všude kolem, nejsem si jistý, že bych s takovým hárem vyhrál."

Jak krátké vlasy měl? To vám zodpoví třeba fotografie na hokejové kartě od firmy Upper Deck ze série SP Game Used 2019/2020. Dokumentuje nejen účes geniálního fovarda, ale také jeho závod s časem.

Byla pořízena právě během rekordní jízdy, a vypráví tak příběh o McDavidově třetí výhře za sebou. Nečiní tak ovšem pouze samotným snímkem, do karty byl totiž vložen také kus dresu, který měl McDavid toho dne na sobě.

Parádní patch se spoustou barev. Jen si odmyslete vodoznak:

Konkrétně jde o patch, tedy výšivku. Obecně platí, že čím více barev patch má a čím složitější motiv zachycuje, tím výrazněji přispívá k ceně karty.

Sběratelé se s duší estéta ženou za těmi nejbarevnějšími a nejkrásnějšími výšivkami, chtějí své kolekce opravdu vyšperkovat. A jsou za ně ochotní zaplatit skutečný ranec. I kvůli tomu, že vědí, že po takových kusech bude poptávka vždy a dobře se případně prodají dál.

Především je ovšem hřeje pocit, že mají tu nejlepší kopii dané karty.

Vkládání kusů dresů, hokejek nebo třeba betonů bylo na přelomu tisíciletí revolučním krokem. Karty najednou přinášely fanouškům ještě hmatatelnější pocit, že jsou součástí nablýskaného kolotoče zvaného NHL.

Dnes už obyčejný kus dresu ohromí málokoho, sběratelé se soustředí především na ony patche. Nejlépe v kombinaci s podpisem. To jsou karty, které jsou opravdu trendy a jejichž ceny se mohou vyšplhat do astronomických výšin.

Podpis u McDavidovy karty chybí, autora VYKLÁDÁNÍ Z KARET zaujala především krásným souladem mezi použitou fotografií a memorabilií. Rozhodně není zvykem, že snímek zachycuje hráče v dresu, který zdobí danou kartu.

V tom je síla tohoto klenotu ze série SP Game Used 2019/2020. Kéž by takových bylo mnohem víc, jen houšť a větší kapky, chtělo by se dodat s klasikem. Takové karty vypráví samy.

Mrkněte, jak McDavid vyhrál potřetí za sebou soutěž o top bruslaře:

Obzvlášť, když nejde o zachycení tuctového momentu, ale interesantního milníku. Najednou máte v ruce dokonalý kus hokejové historie.

A právě v tom mnozí sběratelé vidí krásu svého milovaného hobby. Hobby, jemuž se autor seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET věnuje přes 20 let. Od dob, kdy se s kamarády ze sousedství trumfoval, kdo lépe rozumí gólmanským statistikám na zadních stranách.

Vzkaz od autora:

Seriál VYKLÁDÁNÍ Z KARET tímto dílem pro jaro 2021 končí. Blíží se přestupová uzávěrka i play-off, a je tak čas soustředit se na aktuální témata. Věřím, že pro vás byl seriál vítaným zpestřením. V budoucnu bych rád přišel s pokračováním, dál vybírám zajímavé karty a přemýšlím nad příběhy.

Děkuji uctivě za pozornost a za krásné reakce na texty

Tomáš Zatloukal

V seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET vyšlo:

1. díl: Když šestiletý Kane jásal nad uměním Dominatora a gólem Šmehlíka

2. díl: Zázračný Kanaďan málem Králem, rebel se obrátil na Nejvyšší soud USA

3. díl: Proč německý obr Kölzig pózoval ve výstroji s hot dogem?

4. díl: Jak překonat Haška a zastavit Jágra? Své tipy prozrazuje Messier

5. díl: Životní zásah! Cujo zvrátil barbarskou bitvu, Hitchcock měl noční můry

6. díl: Moment, co nasměroval Dallas ke Stanley Cupu. Hvězdy draftují Iginlu

7. díl: Gól za 30 dolarů! Fascinující podívaná, jak Lafrenière dobývá NHL i peněženky

8.díl: Jedinečný závod Tučňáků! Jágr skvostnou kličkou dohání Lemieuxe

9.díl: Nosorožec, mrkev a kanonýr. Jak vznikl Ciccarelliho legendární snímek?

10. díl: Brodeurovi se zbortily sny. Proč Roye rekordní trofej nezajímá?

11. díl: Z brankáře funkcionářem? O přestupu, co zůstal jen na papíře

12. díl: Evropané dobývají NHL! Jágr s Haškem jsou za Slováky, z Irbeho je Rus

