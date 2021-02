VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Moment, co nasměroval Dallas ke Stanley Cupu. Hvězdy draftují Iginlu

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každé pondělí vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

Na podzim čeká kanadskou legendu s přezdívkou "Iggy" obrovská událost.

Vstoupí do Síně slávy.

Coby ikona calgarských Plamenů, vítěz Hartovy trofeje a dvojnásobný střelecký šampion NHL. A také jako první muž pozvaný mezi hokejovými velikány, jehož draftoval Dallas.

Ač za Hvězdy Jarome Iginla neodehrál jediný mač, patří k nejdůležitějším postavám jejich historie. Proč? O tom vypráví dnešní VYKLÁDÁNÍ Z KARET.

V roce 2015, shodou okolností 20 let poté, co na edmontonské pódium vystoupal svalnatý teenager s úsměvem od ucha k uchu a přetáhl si přes hlavu černý dres s číslem 95, vyšla jedinečná série Full Force od Upper Decku.

Prošpikovaná krásnými inserty dala sběratelům vzpomenout na kultovní devadesátky.

Jedním z insertních setů byl i "Draft Board" zachycující hvězdy NHL v den volenky talentů. Jaromíra Jágra v trikotu Pittsburgh Penguins, Connora McDavida s kšiltovkou Olejářů a další třicítku machrů.

Kdo vzbudil nejvíce pozornosti? Tvrdá data neexistují, ale spoustu ohlasů vyvolal právě Iginla.

Proč? Ty důvody jsou dva. Zaprvé mnozí fanoušci netušili, že si syna nigerijského právníka a kanadské masérky 8. července 1995 vybral Dallas. Zadruhé šlo o vůbec první kartu, která zachytila Iginlu v barvách Stars.

Kartu, co vyplavila vzpomínky na příběh, na jehož konci je Brett Hull za hranou pravidel překonávající Dominika Haška a klubko slavících hráčů Stars.

Iginla? Ničím vás neohromil, vzpomíná Button

Pojďme ale pěkně postupně.

Vraťme se do onoho červencového dne, kdy Dallas ukázal na Iginlu. Tasil ho z 11. pozice, byť předpovědi řadily všestranného borce až někam na konec prvního kola. Daleko za favorizovaný tandem Bryan Berard, Wade Redden.

Když Iginla uslyšel své jméno, objal se se svými nejbližšími, včetně plačící maminky Susan, a pádil na pódium. Sundal světlé sako, nasoukal se do dresu, na hlavu narazil čepici a zapózoval fotografům.

V kratičkém interview pak popisoval své pocity. "Nečekal jsem, že půjdu na řadu tak brzo. Jsem nadšený," jásal. Když pak dostal otázku, zda zaujal dallaského kouče a GM Boba Gaineyho svou univerzálností, trochu tápal a krčil rameny.

Tehdy ještě nebyl zvyklý na pozornost novinářů, natož aby s nimi žertoval, nebo je napálil (také jste si vybavili pár měsíců starou scénku, při níž Iginla zůstal nepoznán reportérkou a s pobaveným výrazem jí odpovídal na dotazy o sněhové bouři?).

Zpětně se může někomu zdát až neuvěřitelné, že Iginla byl draftován až jedenáctý. Craig Button, tehdejší skaut Dallasu, má jednoduché vysvětlení. "Jarome vás ničím neohromil, nevzal puk a neprokličkoval celé hřiště."

Iginla sice zvládal spoustu herních činností na skvělé úrovni, patřil k oporám Kamloops Blazers v juniorské WHL, ale, jak podotýká Button pro The Athletic, "chyběl mu šmrnc a třpyt."

Ostatně ani Buttona nezaujal okázalými kličkami. Radil Hvězdám, aby ho draftovaly, také kvůli tomu, že připomínal Gaineyho.

Gainey svou pestrou a poctivou hrou kdysi zásadně přispěl montrealským Canadiens ke čtyřem Stanley Cupům za sebou. Sám sbíral trofeje pro nejlépe bránícího útočníka. A Iginla měl pod jeho vedením kráčet v obdobných šlépějích.

Měl být talentovaným dříčem, co pomůže mančaftu za každé situace.

"Hrál tvrdě, měl sílu, chodil na oslabení," vypočítává Button přednosti, které ho na Iginlovi zaujaly. "Mysleli jsme si, že z něj bude silový fovard, co dá 35 gólů za sezonu," dodává.

Iginla tato očekávání předčil. O parník. Ale s ohnivým "C" na prsou. Jako hráč Flames.

Do Calgary se stěhoval jen pár měsíců poté, co prošel draftem. Ve výměně, která je dnes vnímána jako nejlepší "win win" trejd v dějinách NHL.

Jako dokonalý příklad toho, že se obchod může oběma stranám vyplatit. Calgarský tisk sice uvítal Iginlu titulkem "Jarome Kdo?", brzo se ale ono příjmení, které znamená "velký strom", naučili tamní žurnalisté vyslovovat.

Nieuwendyk trucoval kvůli milionům

Iginla se stal fenoménem přesahujícím hokejové mantinely, Plameny v něm získaly personu, lídra, smrtící útočnou zbraň. A dostaly se díky němu až do finále Stanley Cupu.

Za Iginlu a Coreyho Millena v prosinci 1995 obětovaly Joea Nieuwendyka. Jednoho z nejlepších centrů v NHL, s nímž ovšem nenacházely společnou řeč při vyjednávání o nové smlouvě. Nieuwendyk seděl, trucoval. Vše dospělo do stavu, že přestup byl jediné řešení.

"Měli jsme dobrého hráče, který ovšem za nás nehrál. Mohli jsme sedět se založenýma rukama a nic nedělat. Rozhodli jsme se ale zkusit podniknout něco, co bude dobré pro budoucnost našeho klubu," vzpomíná tehdejší generální manažer Flames Al Cotes.



Rychle našel obchodního partnera.



"Chyběl nám další kvalitní střední útočník. Colorado mělo Sakica a Forsberga, Detroit zase Fjodorova s Yzermanem. Cítili jsme, že potřebujeme někoho, kdo by doplnil Mikea Modana," vysvětluje Button, proč Hvězdy stály o Nieuwendyka.



Krátce po výměně s ním uzavřely pětiletou smlouvu na 11,3 milionu dolarů. Vyplatilo se. Nieuwendyk je v roce 1999 dovedl ke stříbrnému poháru, sám získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího borce play-off.



Tento příběh vypráví karta, kterou najdete v sérii Full Force 2015/16. Pěkný lesklý insert (pojem jsme si vysvětlili v tomto dílu), co pořídíte za dvacku. Vyvolá ovšem ve vás vzpomínky, které mají cenu zlata. Nebo vám předá znalosti, jež vám dosud unikaly.



I v tom je kouzlo hobby, kterému se autor seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET věnuje přes 20 let. Od časů, kdy coby kluk utrácel peníze na svačinu v trafice u autobusové zastávky za pestrobarevné balíčky se svými idoly.

V seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET vyšlo:

1. díl: Když šestiletý Kane jásal nad uměním Dominatora a gólem Šmehlíka

2. díl: Zázračný Kanaďan málem Králem, rebel se obrátil na Nejvyšší soud USA

3. díl: Proč německý obr Kölzig pózoval ve výstroji s hot dogem?

4. díl: Jak překonat Haška a zastavit Jágra? Své tipy prozrazuje Messier

5. díl: Životní zásah! Cujo zvrátil barbarskou bitvu, Hitchcock měl noční můry

