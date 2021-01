VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Proč německý obr Kölzig pózoval ve výstroji s hot dogem?

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování novému seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každé pondělí vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historiku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

Když se řekne hot dog, hokejovým fanouškům nejspíš automaticky naskočí jméno Phil Kessel.

Aby ne, vždyť když byl americký snajpr kdysi vyměněn do Pittsburghu, glosoval bulvární plátek Toronto Sun jeho přestup tuze nevšední koláží. Kessel na ní byl zobrazen jako obyčejný chlápek, co se cpe párkem v rohlíku.

Novinář Steve Simmons dokonce tehdy napsal, že pojízdné občerstvení, co parkuje na torontské křižovatce ulic John Street a Front Street, přichází o svého nejvěrnějšího zákazníka.

Philova sestra Amanda, tou dobou už olympijská vítězka s hokejovou repre USA, marně bratra hájila. "Není pravda, že hot dogy miluje. Možná si tu a tam nějaký dá, když hraje golf, ale to je všechno."

Kessel se pak všem kritikům vysmál, když s Tučňáky vyhrál dva Stanley Cupy. Nechal se zvěčnit právě na golfovém hřišti a měl párky v rohlíku naložené ve stříbrné trofeji, po níž Javorové listy marně baží už přes padesát let.

Simmonse si pak vychutnal jeden z příznivců Pens, když ho popíchl na sociálních sítích svým novým tetováním. Co zachycovalo? Kessela, jak jede se Stanley Cupem nad hlavou na obřím hot dogu.

Sběratelé hokejových karet mají tuto oblíbenou pochoutku spojenou ještě s jedním borcem. S rodákem z jihoafrického Johannesburgu, co se na přelomu milénia stal nejvyšším vítězem Vezinovy trofeje v dějinách NHL.

S Olafem Kölzigem, klubovou legendou washingtonských Capitals.

Jeho slavná fotka, na níž drží párek v rohlíku s hořčicí napsaným jménem, ovšem vznikla v dobách, kdy platil za náhradníka a v NHL měl odchytáno teprve 24 zápasů.

Psal se rok 1995 a Kölzig teprve číhal na příležitost. Sledoval, jak roste hvězda z Jima Careyho, pral se o místo brankářské dvojky s Rickem Tabaraccim.

Jednou se v Thunderdome, kde čekal Washington mač s Tampou, přátelský čahoun zapovídal s fotografy, co se chystali pořídit snímky do nové série Pinnacle.

"Jakou nejbizarnější kartu vaše firma vydala? Zachytili jste na fotce někoho, kdo třeba jí pocorn, hot dog, nebo tak něco?" zeptal se Kölzig. O chvíli později už držel v ruce populární fast food a spouště cvakaly.

Brzy pustil příhodu z hlavy.

Připomněla mu jí až jedna dáma, co ho o pár měsíců později zastavila před USAir Arenou, domácím stadionem Caps. Smála se, až se lámala v pase. Kölziga zajímalo, proč se tolik chechtá. Odpověď byla všeříkající: "Už jste viděl svou novou hokejovou kartu?"

Talentovaný gólman si okamžitě vzpomněl na ono focení v Thunderdome.

"Tohle je teď moje stopa v dějinách NHL, mám nejvtipnější kartu," bral to s nadhledem. Pro list Washington Post poté vyprávěl, jak ho začali nahánět lovci autogramů.

"Když jsme teď hráli v New Yorku, tak jsem zažil svůj osobní rekord. K hale jsem šel přes ulici z hotelu Marriott snad čtvrt hodiny," povídal. Časem si německý fantom vysloužil věhlas i jinak.

Převzal od Careyho pozici jedničky a stal se hvězdou. Sbíral individuální ocenění, Caps pomohl do finále Stanley Cupu.

V polovině devadesátek ovšem byl pro hokejovou veřejnost tím gólmanem, co pózuje s párkem v rohlíku. Na kartě s pořadovým číslem 134 ze série Pinnacle 1995-96. Možná ji nejeden z vás má doma, vydala se v obřím nákladu.

Zajímá vás, zda jde o poklad, který teď střelíte za pořádný balík? Pak vás čeká zklamání, prodáte ji tak za minci do nákupního košíku. Pět, deset korun.

Pokud jste četli první díl VYKLÁDÁNÍ Z KARET, pak tušíte, že i tento kousek z dílny Pinnacle má cennější, vzácnější verze. Opět jsme u termínu paralelní karty, lidově "paralelky". Jedna, se stříbrným podkladem, se jmenuje Rink Collection, druhá, se zlatým razítkem, Artist's Proof.

Ani ty ovšem nemají nějakou převratnou cenu. To ale neznamená, že si Kölzigova karta nezaslouží ještě trošku pozornosti. Sám "Olie the Goalie" si totiž ihned poté, co se mu dostala do ruky, všiml jedné vadě na kráse.

Na zadní straně je totiž místo něj zachycen jeho někdejší rival Tabaracci. "Vzadu mají Tabbyho fotku, tím to celé završili, " postěžoval si.

Podobné přešlapy nejsou u výrobců hokejových karet úplně běžné, ale tu a tam se přihodí. Ostatně v roce 1995 nebyl Kölzig jediným gólmanem, co musel takovou minelu překousnout.

Firma Pinnacle vydala pod značkou Score kartu Jona Caseyho se dvěma fotografiemi. Na jedné je tehdejší dvojka St. Louis Blues, na té druhé ovšem každý okamžitě pozná Curtise Josepha. Podle typické masky s krvelačným psem Cujem z hororové knihy Stephena Kinga.

Mýlky se stávají. Coby novinář a copywriter o tom něco málo vím. U hokejových karet je ovšem ta potíž, že už nejdou napravit. Vinou drobné nepozornosti se pak vytisknou statisíce exemplářů, kterým se říká "error cards." Chybové karty.

I takovou tvář má hobby, kterému se autor seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET věnuje přes 20 let. Od časů, kdy i v nezapadlejších vesnicích hráli kluci o hokejové karty čáru.

V seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET vyšlo:

1. díl: Když šestiletý Kane jásal nad uměním Dominatora a gólem Šmehlíka

2. díl: Zázračný Kanaďan málem Králem, rebel se obrátil na Nejvyšší soud USA

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+