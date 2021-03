VYKLÁDÁNÍ Z KARET: Z brankáře funkcionářem? O přestupu, co zůstal jen na papíře

Byly fenoménem devadesátých let, teď jsou opět v kurzu a jejich ceny boří rekordy. Hokejové karty. Ať už vás nechávají chladným, nebo patříte mezi vášnivé sběratele, zveme vás ke sledování seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Rozhodli jsme se na tento tradiční suvenýr podívat jinak a najít zajímavé příběhy, jaké hokejové karty zachytily a vyprávějí. Každou sobotu vám Tomáš Zatloukal jednu takovou historku naservíruje a zároveň přidá i lehké zasvěcení do svého oblíbeného hobby.

Sklolaminát na holé kůži.

Žádné polstrování, nulový komfort.

Takové byly ještě v osmdesátých letech brankářské masky.

Své o tom ví John Garrett, jehož škraboška se "špagetovým" logem se stala mezi fanoušky vancouverských Canucks kultovní. "Ale bylo to víc o tom znaku než o mě," vzpomíná dnes devětašedesátiletý Kanaďan v rozhovoru s blogerem Ryanem Hankem.

V roce 1985 se Garrettovi naskytla šance nepohodlný kryt obličeje odložit. A nechat na jedno z děl legendárního umělce Grega Harrissona už jen sedat prach. Dostal totiž nabídku stát se ve Vancouveru asistentem generálního manažera.

Jenže plánový přestup z brankoviště do kanceláře se u "Nucks" nakonec nekonal. Zase jednou zarezonovala slova slavného spisovatele Josepha Hellera: Nikdy nic nevyjde podle plánu. Někdy to dopadne líp, jindy hůře.

Proč?

To vám přiblíží dnešní VYKLÁDÁNÍ Z KARET. Inspirací se pro něj stala Garrettova karta ze série O-Pee-Chee 1985/1986. Pro někoho na první pohled nezajímavý kousek, vždyť co kulervoucího je na gólmanovi s ručníkem kolem krku?

Pozornost je třeba upřít jinam. Na nápis "Now Assistant General Manager."

Vydavatel v dobré víře zveřejnil na kartě zákulisní info. Chtěl ukázat, jaký má vhled do hokejového světa a že ví, "kudy běží zajíc." Jenže přestup z ledu do "kanclu" zůstal jen na papíře. Papíře, co vyšel v ohromném nákladu a rozletěl se do celého světa.

Vysvětlení, proč se Garrett po ukončení kariéry nepřesunul do klubového managementu, je prosté.

Vše se seběhlo následovně.

Zkušený gólman posílil Vancouver v ročníku 1982/1983. Bylo mu dvaatřicet, Canucks za něj obětovali o deset let mladšího obránce Anderse Eldebrinka. Jednoho ze svých pěti Švédů. Na ty si v krásném přímořském městě obklopeném horami potrpěli už tehdy.

Kabina "Nucks" byla obecně pokroková, sedávalo v ní spousta borců ze starého kontinentů. Kromě jugoslávského rodáka Ivana Boldireva a zmíněných Skandinávců, v čele s výtečným Patrikem Sundströmem, také dva Čechoslováci.

Litvínovská dvojčata. Ivan Hlinka a Jiří Bubla.

Garrett se uvedl báječně, mezi třemi tyčemi zářil. Další sezony ovšem už tak úspěšné nebyly. A v klubu se logicky upnuli k jiným brankářům - Richardu Brodeurovi a Franku Capricemu. Hrdinovi dnešního příběhu zbyl v ruce Černý Petr.

Během sezony 1984/1985 mu nabídl zajímavé řešení tehdejší vancouverský GM Harry Neale. Co kdybys mi dělal pravou ruku? Garrett souhlasil. Dohoda byla na světě. Jenže 23. května 1985 z ní náhle sešlo, Neale byl vyhozen.

Garrett musel improvizovat. Rozhodl se, že si uvadající kariéru ještě prodlouží. A zkraje další sezony odchytal tři mače na farmě. Pak zjistil, že tudy cesta nevede. Že brankářské řemeslo už pro něj není tím pravým. A přesunul se za mikrofon. Stal se televizním komentátorem.

Původně si myslel na jiný job, nebýt Nealeho vyhazovu nejspíš by se opravdu stal jeho asistentem. Nejen v hokeji se ale občas karty pořádně zamíchají a rozdají znovu. A ta Garretova s číslem 220 je toho dokonalým důkazem.

Série O-Pee-Chee 1985/1986 je zajímavá z mnoha dalších důvodů, třeba kvůli hvězdným zelenáčům. Vyšly v ní nováčkovské karty Kirku Mullerovi nebo Alům MacInnisovi a Iafratemu. Jen v jednom případě ale stojí přes milion korun.

V případě Maria Lemieuxe.

Jeho nováčkovská karta v parádním stavu je úchvatným sběratelským kouskem i zajímavou investicí (podobně jako u Waynea Gretzkyho, více o rookie kartách čtěte zde).

Na aukčním portálu eBay se jedna taková kráska s Lemieuxem právě prodala.

Tipnete si, za kolik? Napište svůj tip do komentáře. A pak klikněte zde a zjistěte odpověď. Jen tak, pro zábavu.

Tipování, odhady, věštění. I v tom je krása hobby, kterému se autor seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET věnuje přes 20 let. A jemuž propadá znovu po třicítce, s prošedivělými skráněmi, s nimiž pomalu dohání stříbrovlasého Alexe Ovečkina.

V seriálu VYKLÁDÁNÍ Z KARET vyšlo:

1. díl: Když šestiletý Kane jásal nad uměním Dominatora a gólem Šmehlíka

2. díl: Zázračný Kanaďan málem Králem, rebel se obrátil na Nejvyšší soud USA

3. díl: Proč německý obr Kölzig pózoval ve výstroji s hot dogem?

4. díl: Jak překonat Haška a zastavit Jágra? Své tipy prozrazuje Messier

5. díl: Životní zásah! Cujo zvrátil barbarskou bitvu, Hitchcock měl noční můry

6. díl: Moment, co nasměroval Dallas ke Stanley Cupu. Hvězdy draftují Iginlu

7. díl: Gól za 30 dolarů! Fascinující podívaná, jak Lafrenière dobývá NHL i peněženky

8.díl: Jedinečný závod Tučňáků! Jágr skvostnou kličkou dohání Lemieuxe

9.díl: Nosorožec, mrkev a kanonýr. Jak vznikl Ciccarelliho legendární snímek?

10. díl: Brodeurovi se zbortily sny. Proč Roye rekordní trofej nezajímá?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+