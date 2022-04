Výkony, co nejde ignorovat. Ovečkin dotáhl Gretzkyko s Bossym, zaujal i férovostí

Nezlomnou podporou Vladimira Putina ztratil mnoho příznivců. Dokonce se ve finské televizi stal tím, jehož jméno se nevyslovuje. Je legitimní mít k Alexi Ovečkinovi a jeho politickým postojům tisíc a jednu výtku, těžko ale sportovní veřejnost může přehlížet nevídané výkony šestatřicetiletého Rusa. Tento týden si připsal hned tři rekordy National Hockey League – předčil Teemu Selänneho, překonal Johnnyho Bucyka a dotáhl se na Waynea Gretzkyho s Mikem Bossym. Stylově, nutno dodat.

48 tref.

To byla první meta, kterou Ovečkin tento týden zdolal. Spojená s jeho veteránstvím.

Pohotovým doklepnutím puku na hraně coloradského brankoviště vyrovnal počin legendárního snajpra s přezdívkou "Finský blesk." Nikdo v Ovečkinově či vyšším věku (tedy po 36. narozeninách) nedal mezi mantinely NHL za sezonu víc branek.

Devítinásobný vítěz Richardovy trofeje se od Selänneho odpoutal hned další zápas, tentokrát proti Vegas Golden Knights.

Ještě, než prudce praštil do pasu od Jevgenije Kuzněcova a podevětačtyřicáté si užil v aktuálním ročníku gólovou oslavu, zaujal svým smyslem pro fair-play. Odvolal signalizovaný trest pro domácího tahouna Maxe Paciorettyho. Nepřišlo mu, že by byl podražen.

Alex Ovechkin declines a penalty. What a guy pic.twitter.com/z5P4nkspUH — Brady Trettenero (@BradyTrett) April 21, 2022

A pak to přišlo. Nejdřív přesný zásah s číslem 49 a pak podeváté v kariéře padesátka. Na magickou hranici tolikrát dosáhli už jen Bossy s Gretzkym, dvě z největších legend zámořské soutěže. Ovečkin tak učinil stylově – svým pověstným golfákem!

Na vítězství to Washingtonu nestačilo, na bod ale ano.

Caps navzdory dvěma zářezům a jedné asistenci svého kapitána padli 3:4 po prodloužení. Nikdo starší než Ovečkin v Národní hokejové lize 50 fíků za sezonu nenasázel (přechozím rekordmanem byl Bucyk, tomu se to povedlo v 35 letech a 308 dnech). .

"Je to opravdu dobrá společnost, mám z toho samozřejmě radost," povídal "Ovie" o dorovnání Bossyho s Gretzkym. "Když dáte první gól, začnete se na ledě cítit líp. A přesně to se dneska stalo. Naší lajně to klapalo, měli jsme dost šancí," dodal.

Za zmínku stojí i výkon, který sice není rekordní, ale stačí obávanému šutérovi k druhému fleku v dějinách NHL. Ovečkin totiž zažil 158. dvougólový večer na nejprestižnější scéně, stejně jich má Brett Hull. Premiant asi nepřekvapí – Gretzky se 189 takovými zápasy.

Perlička na závěr, kterou přinesl web NHL.com. Po dlouhých 16 letech se našli čtyři padesátibrankoví střelci. Na Jonathana Cheechooa, Jaromíra Jágra, Ilju Kovalčuka a Ovečkina navázali Auston Matthews, Leon Draisaitl, Chris Kreider a... Ovečkin.

Stříbrovlasý vlk, co se žene za kořistí z nejcennějších. Už mu chybí jen 114 tref!

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+