Vylepšení Devils? Pomoci má i nenápadný příchod Cottera

Mnozí označují New Jersey za nejlépe přeskládaný tým do další sezony. Devils mají co napravovat. Vedení přivedlo potřebné zkušenosti do kabiny a taky přivedlo trochu tvrdší hráče. Jedním z nich, na které Devils budou nově spoléhat, že do sestavy vrátí některé chybějící prvky, je útočník Paul Cotter.

Když Devils získali Paula Cottera a volbu v draftu za Alexandra Holze a Akiru Schmida, určitě to otřáslo fanouškovskou základnou New Jersey. Nicméně všechno je už v nejlepším pořádku a generální manažer Tom Fitzgerald spoléhá na to, že si Cotter udrží přízeň fanoušků svou hrou na ledě.

„Věříme, že má perspektivu a má v sobě trochu Milese Wooda, umí bruslit a je fyzicky zdatný," vysvětlil Fitzgerald.

Cotter je od Holtze hodně odlišný hráč. V NHL si zatím udělal jméno jako hráč spodní šestky, který sbírá hity a občas se zapojí do útoku. V minulé sezoně odehrál v dresu Golden Knights 76 zápasů a zaznamenal 7 gólů a 25 bodů. Body však nebyly Cotterovou silnou stránkou. Místo toho byl nasazován jako hráč, který nasbíral 233 hitů!

Cotter jako čtyřiadvacetiletý vstupuje do nejlepšího období své kariéry, měsíc po začátku sezony 2024/25 mu bude 25 let. Takže na rozvoj má ještě prostor, včetně ofenzivní části hry. Už ukázal záblesky ofenzivního potenciálu. Má dobrou střelu, má velmi šikovné ruce, které mu pomáhají překonávat obránce ve směsi s rychlostí, díky níž si vytváří gólové šance.

Vždyť Cotter během své první kompletní sezony v NHL v ročníku 2022/23 vstřelil 13 gólů v 55 zápasech. To je téměř dvacetigólové tempo v 82 zápasech.

„I to je součástí hokejového dospívání, zůstat v daném okamžiku klidný a neklesat na mysli, když se vám nedaří," řekl trenér Golden Knights Bruce Cassidy na začátku minulé sezony po zápase, ve kterém měl Cotter málo minut.

Zda Cotter dosáhne nevyužitého potenciálu, který v něm Fitzgerald a ostatní vidí, se teprve uvidí. Ďáblové však minimálně získají pracovitého hráče, který udělá soupeřům peklo z každého střídání, kdy bude na ledě.

Share on Google+