Vylučte Hertla a spol. z ligy! Takovou bídu NHL neviděla přes 50 let

Jsou to nemilosrdné debakly, soupeři drtí San Jose vskutku historickým způsobem. Schytat dvě desítky za sebou? To – do tohoto víkendu – naposledy zažili bostonští Bruins v ročníku 1965/66, stejnou zkušenost pak mají Medvědi z období 2. světové války. Dějiny NHL pamatují už jen jediný další případ, dávno neexistující Quebec Bulldogs museli strávit dvě dvouciferné porážky zkraje dvacátých let minulého století. Uvedená fakta dokonale ilustrují, jak nevídaná je mizérie kalifornského klubu.

Po 11 zápasech mají Tomáš Hertl a spol. rozdíl skóre - 43.

Ano, dostali o 43 branek více, než sami dali. To zní až neuvěřitelně. Ostatně ani český smíšek se už neusmívá a pustil se do kritiky kádru. Doufal, že tím ostatní probere. Nestalo se.

A tak San Jose sbírá trudné rekordy NHL.

A poslouchá jízlivé poznámky. Hokejoví nadšenci napříč ligou se špičkují v ironii. "Zakažte v Kalifornii lov Žraloků", zní jeden ze vzkazů. "Někdo by měl Sharks říct, že o Connora Bedarda se hrálo loni," glosuje další draftové "tankování".

Už před sezonou bylo jasné, že San Jose nebude konkurenceschopné a bude se – navzdory logu na dresech – topit na dně Západní konference. Ale tragický vstup do základní části všechna očekávání předčil.

Takhle bezzubí byli Žraloci naposledy při svém vstupu do slavné soutěže. I v ročníku 1992/93, svém historicky druhém, dostali za dva mače 20 branek, po porážce 3:7 od Minnesoty (North Stars) padli 1:13 proti calgarským Flames.

Mimochodem, nejvíc toho večera zazářil zlatý kapitán Robert Reichel, když třikrát skóroval a zaznamenal i tři asistence.

San Jose zakončili tehdejší základní část s pouhými 11 výhrami. Teď po 11 duelech stále čekají na tu úvodní. "Jsme křehká parta," řekl po posledním debaklu kouč David Quinn. Ano, Sharks se snadno rozpadá plán, co hrát, psychicky se zhroutí a stanou se snadnou kořistí.

Zní i hlasy, které volají po vyloučení Hertla a spol. z prestižní ligy. Kdekomu přijde totálně nedůstojné, co San Jose předvádí.

Jistě, těch proher je hodně a vstřelených gólů málo, ale sluší se připomenout, že NHL mnohokrát ukázala, že se v ní rovnováha sil přelévá hodně překotně.

Vždyť Sharks v oné sezoně 1992/93, nejhorší v klubové kronice, hned v následujícím ročníku vyhráli třikrát víc zápasů.

Teď u nich probíhá bolestivá obroda, vše působí jako naprostá marnost a jako bezvýchodná situace, ale už za rok, za dva to může být úplně jinak. Tedy pokud nebude GM Mike Grier ve své funkci (dál) plavat...

