Výměna do Utahu? Naprostý šok, nečekal jsem to, neskrývá Sergačjov

Když byl obránce Michail Sergačjov vyměněn v druhý den draftu vyměněn do Utahu, v šoku byli všichni – experti, novináři, fanoušci, ale i hráč sám. Z toho už se ale vzpamatoval a teď se dlouholetý bek Tampy Bay nemůže dočkat, až započne misi na druhé straně Států.

"Nejdřív jsem byl v šoku. Nečekal jsem to," popsal Rus upřímně reakci na to, že byl vyměněn do Utahu.

Bývalý obránce Tampy Bay Lightning totiž před samotnou výměnou o Utahu nic nevěděl, ale když poprvé od uskutečnění trejdu hovořil s médii, prozradil, že netrvalo dlouho a pochopil, jaký potenciál může mít jeho nový tým.

"Když jsem mluvil se svým agentem nebo s některými hráči, všichni říkali o Utahu a novém klubu skvělé věci. Upřímně řečeno, je to super. Celá ta situace, vše kolem, město. Jsem nadšený. Je to pro mě velká příležitost ukázat se jako lídr. Těším se na to."

Šestadvacetiletý hokejista nasbíral v sezóně 2023/24 za Lightning 19 bodů (2 góly, 17 asistencí) ve 34 zápasech základní části, ale většinu ročníku vynechal kvůli zranění kolena. Vrátil se v play off a ve dvou zápasech zaznamenal jednu asistenci. I přes ztracený čas na ledě vstoupí do nového ročníku jako jednička v obraně Utahu.

"Jsme v situaci, kdy chceme osvědčeného hráče," popsal hlavní trenér Utahu Andre Tourigny. "Michail je přesně takovým hráčem. Zúčastnil se zápasů o pohár, byl pod tlakem. Byl jedním z těch, kteří byli na ledě v těch důležitých momentech. Přinese nám zkušenosti. Děláme krok správným směrem."

Kromě ofenzivních schopností na modré čáře přináší do obrany Utahu také fyzickou sílu.

"Samozřejmě, že rád hraji tvrdě, ale když hrajete 25 nebo 27 minut, snažíte se na to jít chytře," dodal Sergačjov. " Ale pro mě to není jen o tvrdosti. Je to o tom být agresivní všude, nejen v obraně, ale i v útoku."

Sergačjov se také ujme role lídra Utahu, který do sezóny 2024/25 vstoupí jako jeden z nejmladších týmů v NHL.

"Opravdu nerad moc mluvím. Tak trochu jsem následoval lídry, které jsem měl předtím, jako byli Steven Stamkos a Victor Hedman," řekl. "Takoví hráči většinou prostě hrají, chodí na led a svým výkonem ukazují, co umí, a to mluví samo za sebe. Chci dělat to samé. Hrát nejlépe, jak to jde, a snažit se vyhrát co nejvíce zápasů."

