Výměna, která dává smysl. Minnesotě pomůže trojnásobný vítěz Stanley Cupu

Už delší dobu buduje Minnesota opravdu kvalitní tým. Bez velkých fanfár, bez přehnaně silných prohlášení. I tak ale pokukuje po lepších výsledcích, a to především v play off, kde už sedmkrát po sobě neprošla přes první sérii. Naposledy nestačila na Dallas, se kterým v prvním kole padla 2:4 na zápasy.

Od roku 2013 je Minnesota pravidelným účastníkem play off Západní konference. Pouze jednou se od té doby stalo, že by ve vyřazovací fázi chyběla. V základní části dokonce dvakrát za sebou nasbírala více než 100 bodů, v play off jí ale stále pšenka nekvete.

O Divočině se dlouhodobě ve spojení se Stanley Cupem nemluví. To ale nic nemění na faktu, že její tým je složen z velice zajímavých jmen. Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello nebo Jared Spurgeon přináší kvalitu i zkušenosti, například Matthew Boldy naopak dravé mládí.

Před otevřením trhu s volnými hráči měla Minnesota na soupisce hned osm třicátníků, další jí přibyl 2. července, kdy generální manažer Bill Guerin měnil s Tampou.

Do svého kádru přivedl muže, který moc dobře ví, jak chutná vyhrát Stanley Cup. A zažil to dokonce třikrát. V roce 2019 v dresu St. Louis, pak také v následujících dvou sezonách už s Tampou Bay.

Řeč je o Patricku Maroonovi, kterého Minnesota přivábila spolu se Slovákem Maximem Čajkovičem. K Bleskům za ně putovala volba v 7. kole draftu 2024, Tampa si zároveň ponechala 20 % Maroonova platu, což je ale jen 200 tisíc dolarů. Roční gáže pětatřicetiletého útočníka totiž činí rovný milion dolarů.

O peníze tady ale zas tolik nejde. Minnesota získala borce, který nasbíral v posledních letech úspěchy jako málokdo jiný.

Nebude sázet jeden gól za druhým, nebude ani atakovat čelní příčky v týmové produktivitě, pro své mužstvo ale může být zatraceně platný nejen na ledě, ale především v kabině.

„Po odchodu Ryana Reavese do Toronta jsem měl pocit, že by nám podobný typ hokejisty mohl chybět. Pat tyto předpoklady rozhodně naplňuje. Jeho zkušenosti budou k nezaplacení,“ radoval se manažer Guerin.

Svůj přesun Maroon kvitoval. Určité náznaky možná už měl, protože sám Guerin nastínil, že první jednání s Tampou přišlo zhruba týden před uzavřením výměny. Zajímavostí je, že v době dokončení trejdu se Maroon pohyboval jen pár kilometrů od Minnesoty, zrovna totiž navštívil svého bývalého spoluhráče Ryana McDonagha.

A ještě tentýž večer se setkal i s novým parťákem do kabiny, se sedmatřicetiletým Alexem Goligoskim, jenž je po brankáři Fleurym druhým nejstarším členem mužstva.

„Myslím, že tým máme velice dobrý. Netajím se tím, že znovu chci vyhrát Stanley Cup,“ řekl Maroon odhodlaně pro klubový web.

A proč by to nemohlo dopadnout? Minnesota v minulých sezonách ukázala, že kvalitu a sílu rozhodně má. Pokud se jí podaří postoupit přes proradné první kolo, mohou se dít věci.

